В Уфе благоустроят сквер возле правления Союза писателей за 25 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на конкурсе 6 мая выберет подрядчика благоустройства сквера «Уфимские липы», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 25,7 млн руб. Средства выделит бюджет города.

Сквер разобьют на Коммунистической улице, возле особняка братьев Поликарповых, в котором расположено правление Союза писателей Башкирии.

Подрядчик до 25 мая должен демонтировать старое асфальтовое покрытие и уложить на его месте гранитную тротуарную плитку с бордюрами из мансуровского гранита, а также гранитные плиты с Токимовского месторождения на бетонной основе. Кроме того, будет устроено кирпичное ограждение и входная группа. В сквере проведут наружное освещения, поставят арку, скамейки, сцену и фотостенд. Необходимо высадить мелколиственные липы, кустарники и цветы: дерен, хоста, астильба, кочетыжник.

Майя Иванова