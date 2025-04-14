Сотрудницу нижегородского оборонного предприятия обвинили в получении взяток

В Нижнем Новгороде начальницу группы производственно-технического обеспечения научно-исследовательского института обвинили в получении 2 млн руб. взяток, сообщили в региональном СУ СКР. Как выяснил «Ъ-Приволжье», речь идет о Научно-исследовательском институте измерительных систем им. Ю.Е. Седакова (НИИИС, филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ).

По версии следствия, с января 2024 по апрель 2025 года фигурантка за деньги информировала представителя организации об обеспечении своего отдела материально-техническими ресурсами и помогала заключать договоры на поставку оборудования.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемую отправили под домашний арест. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.