Владелица сети кондитерских в Перми ликвидирует бывшую головную компанию

ООО «Кондитерская «Виолетт» ликвидируется. Решение об этом было принято на прошлой неделе единственным учредителем ООО Ольгой Скрябиной, свидетельствует сервис «СПАРК-Интерфакс». Она же назначена ликвидатором общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

ООО «Кондитерская «Виолетт» - бывшее головное предприятие сети кондитерских в Перми. В этом ООО было трудоустроено 32 сотрудника, за ООО числилось право на сайт сети «Виолетт». Однако, согласно СПАРК-Интерфакс, уже в 2024 году ликвидируемое лицо не вело операционной деятельности: выручка общества в отчетном периоде составила ноль рублей. В прежние годы выручка ООО превышала 50 млн руб.

На сайте «Виолетт» указано, что деятельность кондитерских ведет ИП Ольга Скрябина.

Напомним, ранее ФНС установила, что компания, а также несколько связанных с ней юридических лиц недоплатили налоги, пени и штрафы на сумму около 106 млн руб. По данному факту в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. В начале апреля Свердловский райсуд прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении учредителей сети в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.