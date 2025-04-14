Жизнь губернатора за МКАД

14 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечает 55-летие. В политику он пришел в 2000 году на должность помощника вице-премьера РФ. За 25-летнюю карьеру успел поработать сенатором от Адыгеи, президентом межрегионального фонда поддержки «Единой России», главой ее Центрисполкома, вице-спикером Госдумы и, наконец, губернатором Подмосковья. Яркие кадры трудовых будней и биография политика — в фотогалерее и справке «Ъ».





Воробьев Андрей Юрьевич родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. Отец — зампред Совфеда Юрий Воробьев — с 1994 по 2007 год был первым замглавы МЧС, ведомством тогда руководил нынешний секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Окончил Северо-Осетинский государственный университет по специальности «коммерция» (1995), Всероссийскую академию внешней торговли («экономист-международник со знанием иностранного языка», 1998), Институт коммуникационного менеджмента ВШЭ (2006).

В 1988–1989 годах служил в армии, в середине 1990-х вместе с братом Максимом Воробьевым основал ГК «Русское море», одного из крупнейших продавцов рыбы и морепродуктов в стране (ныне — ПАО «Инарктика», выручка в 2024-м — 31,5 млрд руб.). До 2000-го был гендиректором компании, в 2002-м продал 60% акций брату.

В 2000 году по предложению тогдашнего вице-премьера РФ Сергея Шойгу начал работать в аппарате правительства, был его помощником. Позже основал и возглавил межрегиональный фонд поддержки партии «Единая Россия», руководил им 12 лет.

В 2000–2003 годах — сенатор от Республики Адыгея. Был зампредом комиссии по контролю за обеспечением деятельности Совфеда, входил в состав комитета по бюджету и налогам.

С 2003-го — депутат Госдумы. Законотворческая деятельность насчитывает 23 инициативы. В частности, выступил соавтором поправок к избирательному законодательству, одна из которых предполагала отмену графы «против всех».

В 2005 году стал руководителем центрального исполнительного комитета «Единой России». Курировал подготовку и проведение избирательных кампаний: был одним из руководителей избирательных штабов на парламентских выборах 2007 года и президентских 2008-го.

В 2011 году покинул центральный исполнительный комитет «Единой России», возглавил фракцию партии в Госдуме и стал вице-спикером нижней палаты парламента.

В 2012 году назначен врио губернатора Московской области. Прежний глава региона Сергей Шойгу, руководивший Подмосковьем полгода, возглавил Министерство обороны РФ. В 2013 году победил на прямых выборах губернатора (78,9% голосов). В 2017-м возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых губернаторов (97,9 млн руб.). Повторил успех в 2022-м (253,9 млн руб.). Переизбирался в 2018 (62,5%) и 2023 (83,7%) годах.