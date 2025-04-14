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Жизнь губернатора за МКАД

Андрею Воробьеву — 55

14 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечает 55-летие. В политику он пришел в 2000 году на должность помощника вице-премьера РФ. За 25-летнюю карьеру успел поработать сенатором от Адыгеи, президентом межрегионального фонда поддержки «Единой России», главой ее Центрисполкома, вице-спикером Госдумы и, наконец, губернатором Подмосковья. Яркие кадры трудовых будней и биография политика — в фотогалерее и справке «Ъ».

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На форуме «Новый бизнес новой России» в ЦВК «Экспоцентр» в Москве, 2007 год

На форуме «Новый бизнес новой России» в ЦВК «Экспоцентр» в Москве, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На встрече с жителями Звездного городка в ДК «Дом космонавтов», 2013 год

На встрече с жителями Звездного городка в ДК «Дом космонавтов», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Осмотр скафандра в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов в Звездном городке, 2013 год

Осмотр скафандра в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов в Звездном городке, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

На предварительном голосовании по отбору кандидатов для последующего выдвижения на должность главы Московской области в Коломне, 2013 год

На предварительном голосовании по отбору кандидатов для последующего выдвижения на должность главы Московской области в Коломне, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

С министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым на Жостовской фабрике декоративной росписи в деревне Жостово, 2022 год

С министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым на Жостовской фабрике декоративной росписи в деревне Жостово, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

После заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта в Кремле, 2023 год

После заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта в Кремле, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С гендиректором фестиваля «Золотая маска» Марией Ревякиной во время коктейля часового дома Breguet в честь премьеры спектакля «Сказки Пушкина» в Театре наций, 2015 год

С гендиректором фестиваля «Золотая маска» Марией Ревякиной во время коктейля часового дома Breguet в честь премьеры спектакля «Сказки Пушкина» в Театре наций, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На церемонии награждения званием «Почетный гражданин Московской области» в деловом центре «Два капитана» в Красногорске, 2021 год

На церемонии награждения званием «Почетный гражданин Московской области» в деловом центре «Два капитана» в Красногорске, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

С председателем благотворительного фонда «Исток» Екатериной Богдасаровой на творческом вечере Никиты Михалкова в Большом театре, 2021 год

С председателем благотворительного фонда «Исток» Екатериной Богдасаровой на творческом вечере Никиты Михалкова в Большом театре, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

На церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, 2019 год

На церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

С вице-премьером РФ Дмитрием Козаком на субботнике в музее-усадьбе «Архангельское», 2019 год

С вице-премьером РФ Дмитрием Козаком на субботнике в музее-усадьбе «Архангельское», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С губернатором Тульской области Алексеем Дюминым на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, 2018 год

С губернатором Тульской области Алексеем Дюминым на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На церемонии открытия нового еврейского общинного центра «Жуковка» на Рублево-Успенском шоссе в Москве, 2015 год

На церемонии открытия нового еврейского общинного центра «Жуковка» на Рублево-Успенском шоссе в Москве, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Осмотр новой техники для уборки улиц в Люберецком муниципальном районе, 2014 год

Осмотр новой техники для уборки улиц в Люберецком муниципальном районе, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На торжественной церемонии вступления в должность избранного губернатора Московской области, 2013 год

На торжественной церемонии вступления в должность избранного губернатора Московской области, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На «Каширском вагоноремонтном заводе &quot;Новотранс&quot;» в Каширском муниципальном районе, 2013 год

На «Каширском вагоноремонтном заводе "Новотранс"» в Каширском муниципальном районе, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак

На праздновании Дня города Коломны, 2013 год

На праздновании Дня города Коломны, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

На праздновании Дня города Коломны, 2013 год

На праздновании Дня города Коломны, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

С президентом Ночной хоккейной лиги Александром Якушевым (второй справа) на гала-матче Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, 2013 год

С президентом Ночной хоккейной лиги Александром Якушевым (второй справа) на гала-матче Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На заседании Госдумы, 2012 год

На заседании Госдумы, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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На форуме «Новый бизнес новой России» в ЦВК «Экспоцентр» в Москве, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На встрече с жителями Звездного городка в ДК «Дом космонавтов», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Осмотр скафандра в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов в Звездном городке, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

На предварительном голосовании по отбору кандидатов для последующего выдвижения на должность главы Московской области в Коломне, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

С министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым на Жостовской фабрике декоративной росписи в деревне Жостово, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

После заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта в Кремле, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С гендиректором фестиваля «Золотая маска» Марией Ревякиной во время коктейля часового дома Breguet в честь премьеры спектакля «Сказки Пушкина» в Театре наций, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На церемонии награждения званием «Почетный гражданин Московской области» в деловом центре «Два капитана» в Красногорске, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

С председателем благотворительного фонда «Исток» Екатериной Богдасаровой на творческом вечере Никиты Михалкова в Большом театре, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

На церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

С вице-премьером РФ Дмитрием Козаком на субботнике в музее-усадьбе «Архангельское», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С губернатором Тульской области Алексеем Дюминым на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На церемонии открытия нового еврейского общинного центра «Жуковка» на Рублево-Успенском шоссе в Москве, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Осмотр новой техники для уборки улиц в Люберецком муниципальном районе, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На торжественной церемонии вступления в должность избранного губернатора Московской области, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На «Каширском вагоноремонтном заводе "Новотранс"» в Каширском муниципальном районе, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак

На праздновании Дня города Коломны, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

На праздновании Дня города Коломны, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

С президентом Ночной хоккейной лиги Александром Якушевым (второй справа) на гала-матче Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На заседании Госдумы, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Воробьев Андрей Юрьевич родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. Отец — зампред Совфеда Юрий Воробьев — с 1994 по 2007 год был первым замглавы МЧС, ведомством тогда руководил нынешний секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Окончил Северо-Осетинский государственный университет по специальности «коммерция» (1995), Всероссийскую академию внешней торговли («экономист-международник со знанием иностранного языка», 1998), Институт коммуникационного менеджмента ВШЭ (2006).

В 1988–1989 годах служил в армии, в середине 1990-х вместе с братом Максимом Воробьевым основал ГК «Русское море», одного из крупнейших продавцов рыбы и морепродуктов в стране (ныне — ПАО «Инарктика», выручка в 2024-м — 31,5 млрд руб.). До 2000-го был гендиректором компании, в 2002-м продал 60% акций брату.

В 2000 году по предложению тогдашнего вице-премьера РФ Сергея Шойгу начал работать в аппарате правительства, был его помощником. Позже основал и возглавил межрегиональный фонд поддержки партии «Единая Россия», руководил им 12 лет.

В 2000–2003 годах — сенатор от Республики Адыгея. Был зампредом комиссии по контролю за обеспечением деятельности Совфеда, входил в состав комитета по бюджету и налогам.

С 2003-го — депутат Госдумы. Законотворческая деятельность насчитывает 23 инициативы. В частности, выступил соавтором поправок к избирательному законодательству, одна из которых предполагала отмену графы «против всех».

В 2005 году стал руководителем центрального исполнительного комитета «Единой России». Курировал подготовку и проведение избирательных кампаний: был одним из руководителей избирательных штабов на парламентских выборах 2007 года и президентских 2008-го.

В 2011 году покинул центральный исполнительный комитет «Единой России», возглавил фракцию партии в Госдуме и стал вице-спикером нижней палаты парламента.

В 2012 году назначен врио губернатора Московской области. Прежний глава региона Сергей Шойгу, руководивший Подмосковьем полгода, возглавил Министерство обороны РФ. В 2013 году победил на прямых выборах губернатора (78,9% голосов). В 2017-м возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых губернаторов (97,9 млн руб.). Повторил успех в 2022-м (253,9 млн руб.). Переизбирался в 2018 (62,5%) и 2023 (83,7%) годах.

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