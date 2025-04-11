Reuters: Уиткофф посоветовал Трампу признать новые российские регионы

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Дональду Трампу, что самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине будет признание российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два официальных лица США и пять источников, знакомых с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Офис господина Уиткоффа, Совет национальной безопасности, Госдеп, МИД Украины и посольство РФ в Вашингтоне не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Американский спецпосланник впервые публично озвучил идею о признании Украиной новых российских регионов в интервью журналисту Такеру Карлсону в марте. «Они говорят по-русски. Были референдумы, на которых подавляющее большинство людей указали, что они хотят находиться под властью России»,— отметил Стив Уиткофф. Ключевым в разрешении российско-украинского конфликта он назвал и статус республики Крым.

Отмечается, что высказанная позиция шокировала многих чиновников национальной безопасности США. Они посчитали риторику господина Уиткоффа слишком резким поворотом в сторону Москвы.

В начале марта Россия передала США список условий для прекращения военных действий на Украине. Среди них указано признание Крыма и четырех новых регионов частью РФ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».