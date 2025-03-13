Reuters: Россия передала США список условий для прекращения конфликта на Украине

Россия представила США список условий для прекращения военных действий на Украине и перезагрузки отношений, утверждает Reuters. Источники агентства не говорят, что именно вошло в этот перечень, однако подчеркивают, что условия России схожи с ранее выдвигавшимися Украине, США и НАТО. Среди них были отказ Украины от членства в НАТО и нерасширение альянса, неразмещение иностранных войск и признание Крыма и четырех новых регионов частью России.

Тема перемирия была поднята после встречи американской и украинской делегаций 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия). По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления. После этого американские власти заявили, что теперь «мяч на стороне России». Президент США Дональд Трамп сказал, что ждет согласия Кремля на немедленное прекращение огня. Также глава Белого дома анонсировал визит представителей американской администрации в Россию с целью обсудить предложение.

Первые условия прекращения огня были сформулированы в марте 2022 года в Стамбуле в ходе переговоров России и Украины. В пакет соглашений входил нейтральный статус Украины: отказ от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения, проведение военных учений только с согласия стран-гарантов. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности «по аналогии с пятой статьей НАТО» (за исключением территорий Крыма, ДНР и ЛНР).

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО.

В свою очередь, Украина требовала гарантий безопасности, в качестве которых Европа предлагает разместить на территории страны миротворцев. Москва эту идею отвергла.

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».