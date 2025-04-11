Росприроднадзор обязал ООО «Пензапромстекло» выплатить штраф в 250 тыс. рублей

Росприроднадзор оштрафовал ООО «Пензапромстекло» на 250 тыс. руб. за нарушение сроков уплаты экологического сбора. Об этом сообщает пресс-служба МУ Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Надзорное ведомство выявило нарушения со стороны ООО «Пензапромстекло» в ходе проведения контрольных мероприятий. Оказалось, что компания нарушила сроки уплаты экологического сбора, предусмотренного для производителей и импортеров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров.

За 2023 год ООО «Пензапромстекло» должно было перечислить 25,9 тыс. руб. в качестве экологического сбора. При этом организация нарушила установленные законом сроки, поскольку произвела оплату спустя три месяца. Также надзорное ведомство выяснило, что ООО «Пензапромстекло» своевременно не предоставляло отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов и декларации о количестве выпущенных в обращение товаров.

Павел Фролов