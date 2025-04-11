СМИ: Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург

Самолет Gulfstream G650ER, который, по данным открытых источников, использует спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Flightradar.

Источник «Интерфакса» в авиационных службах подтвердил информацию о прибытии господина Уиткоффа. «Самолет бизнес-авиации вылетел из Майами накануне и уже приземлился в России»,— сказал собеседник агентства.

Час назад американское издание Axios со ссылкой на источник, который знаком с расписанием господина Уиткоффа, сообщило, что он направляется в Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Никаких официальных сообщений о готовящейся встрече Стива Уиткоффа и Владимира Путина не было — ни от американской, ни от российской стороны.

Сегодня в полночь была анонсирована региональная поездка Владимира Путина, но, куда именно, не сообщалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что информация будет появляться по мере поступления.