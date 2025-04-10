Фонд IOPC рассмотрит инцидент с крушением танкеров в Черном море в конце апреля

Международный фонд компенсации ущерба от загрязнения нефтью (IOPC Funds), привлеченный к рассмотрению дела о взыскании с судовладельцев затонувших в Черном море танкеров, рассмотрит информацию о происшествии на своей конференции в конце апреля. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал представитель фонда Раймонд Байор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В начале апреля на заседании по иску Морспасслужбы к собственникам танкеров ЗАО «Волгатранснефть» и «КамаТрансОйл», а также с ООО «Кама шиппинг» (эксплуатант) расходы, понесенные в ходе работ по ликвидации разлива нефтепродуктов, Арбитражный суд Краснодарского края привлек в дело Международный фонд компенсации ущерба от загрязнения нефтью. Привлечение ресурсов фонда предусмотрено международной конвенцией ООН 1992 года, участником которой является и Россия. Фонд базируется в Лондоне и выплачивает компенсации при недостаточности национальных механизмов возмещения ущерба при его взыскании с судовладельцев.

«Мы следим за развитием событий с момента двух инцидентов и подготовили документ, который будет представлен на предстоящих заседаниях наших руководящих органов, которые пройдут со вторника 29 апреля по четверг 1 мая 2025 года в Лондоне. Однако мы впервые слышим о судебном разбирательстве, связанном с инцидентами»,— сообщил он, отвечая на вопрос «Ъ-Кубань» о правовой позиции фонда в связи с его привлечением Арбитражным судом Кубани в дело о взыскании ущерба с судовладельцев.

Согласно отчету IOPC Funds об инциденте с разливом мазута, который может затрагивать деятельность фонда (имеется у редакции), фонд пока не получил официального запроса о помощи от Российской Федерации.

Пока исполнительному комитету Фонда предлагается «принять информацию отчета о данном инциденте к сведению».



Также в документе отмечается, что лимит гражданской ответственности за разлив (CLC limit) для участников конвенции составляет 4,51 млн условных единиц (порядка 516 млн руб.), лимит ответственности с учетом средств фонда (CLC + Fund limit) — 203 млн условных единиц (23,3 млрд руб.).

Росприроднадзор уже заявил об ущербе в размере 85 млрд руб. Морспасслужба сейчас взыскивает с судовладельцев 314,5 млн руб. (по данным ТАСС). Требования о возмещении расходов в размере 211 млн руб. на ликвидацию последствий аварии предъявлены властями Анапы к судовладельцам. Ожидается, что свой иск подадут еще власти Краснодарского края, известно, что им на ликвидацию последствий катастрофы правительство РФ выделило порядка 1,6 млрд руб.

Судовладельцы предложили создать фонды ограничения ответственности (CLC limit) на сумму 533 млн руб. каждый, обеспеченные гарантиями страховых компаний. Кодекс торгового мореплавания РФ предусматривает возможность ограничить ответственность судовладельцев этими суммами, рассчитанными по особой формуле. Но этим правом судовладельцы могут воспользоваться, если ущерб от загрязнения не явился результатом собственных действий (бездействия) собственника судна, совершенных умышленно или по грубой неосторожности. Вопрос о создании фондов судом еще не разрешен.

Крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» произошли утром 15 декабря. К утру 17 декабря вытекшие из танкеров нефтепродукты выбросило штормом на берег Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Сообщалось, что в результате аварии в Черное море вылилось около 3 тыс. т мазута из 8,6 тыс. т, которые они перевозили. Позже мазут начали находить на берегу Крыма и Севастополя. Последствия экологической катастрофы на Кубани устраняются до сих пор. В отношении капитанов судов возбуждены уголовные дела.

Михаил Волкодав