Вынесен второй приговор о попытке хищения акций корпорации «Гринн»

Ленинский райсуд Курска признал в прошлом орловского индивидуального предпринимателя Ильяса Чадаева виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) с акциями АО «Корпорация "Гринн"», которое управляет сетью гипермаркетов «Мегагринн» и ТЦ «Линия», представленными в Черноземье. Его приговорили к трем кодам колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Решение не вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корпорация «Гринн» управляет сетью гипермаркетов «Мегагринн» и ТЦ «Линия», которые представлены в Черноземье

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Корпорация «Гринн» управляет сетью гипермаркетов «Мегагринн» и ТЦ «Линия», которые представлены в Черноземье

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, в 2021 году Чадаев по предварительному сговору с неустановленными лицами и осужденным ранее Михаилом Паршиковым пытались похитить акции корпорации общей стоимостью порядка 313 млн руб., принадлежащие брянскому ООО «Паб» и петербургскому ООО «Ласточка». Для этого Чадаев заключил договоры отчуждения акций за 6,4 млрд руб. в сумме, в которых Паршиков выступал представителем «Паба» и «Ласточки». Однако не смог зарегистрировать передачу акций «по независящим от него обстоятельствам».

В ноябре 2023 года Ленинский райсуд Курска приговорил Михаила Паршикова к трем годам колонии общего режима.

Ильяс Чадаев пытался обязать «Паб» и «Ласточку» исполнить условия договоров купли-продажи в суде. Ему отказали в трех инстанциях. При этом были удовлетворены встречные иски компаний о признании договоров недействительными.

О том, как «Гринн» перерегистрировался из Орла в Брянск,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова