Мусульмане приступили к чествованию 80-летия Победы

Сегодня, 9 апреля, Общероссийский патриотический форум «В единстве народов — сила России» совместно с Европейским мусульманским форумом провел в московском «Президент-отеле» торжественный прием в честь праздника Ураза-байрам, посвятив его при этом 80-летию Победы.

Среди приглашенных были посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов, председатель ДУМ азиатской части России Нафигулла Аширов, муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов, а также председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен, представитель Буддийской традиционной сангхи России лама Даши-Нима Содномдоржиев, экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, депутаты Госдумы Адам Делимханов, Джамаладин Гасанов и Геннадий Семигин. На прием прибыл также боец ММА Джефф Монсон, ныне гражданин России.

«Традиции единства народов России, заложенные нашими предками, создали основу нашей общей великой победы над фашизмом, и мы уверены, что единение российских народов и представителей традиционных религий даст возможность выстоять и перед всеми вызовами современности»,— сказал корреспонденту «Ъ» президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов.

Вечер начался с молитвы, после чего Дамир Мухетдинов от имени председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина поздравил гостей с окончанием священного месяца рамадан. «Мы отмечаем 80-летие со Дня Победы,— продолжал муфтий.— Мы помним великий подвиг советских воинов, которые одолели нацизм, фашизм, чтобы мирное небо было над нашими головами, мирная жизнь продолжалась на земле».

«Западный мир ополчился против России,— сказал муфтий Нафигулла Аширов.— Но более опасно, что сегодня внутри России есть силы, которые умело, грамотно, может, даже с чьей-то поддержкой вбивают клин между народами». Муфтий призвал всех сидящих в зале «стать послами мира и единства российского народа».

Павел Коробов