Сирийская диаспора добивается отзыва главы дипмиссии из России в Дамаск

Переходное правительство Сирии занялось процессом перестановок в своих посольствах за рубежом. Посол Сирии в Москве Башар аль-Джафари получил уведомление о необходимости сложить свои полномочия и прибыть в Дамаск. «Ъ» выяснил, что лоббировать смещение господина аль-Джафари сирийская диаспора начала еще с момента краха асадовского правительства 8 декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Основная претензия к господину аль-Джафари заключается в том, что он отстаивал интересы правительства Башара Асада на международных площадках. До того как стать главой дипмиссии в России, он с 2020 по 2022 год занимал должность замминистра иностранных дел Сирии, а ранее, с 2006 по 2020 год, дипломат возглавлял постоянное представительство республики при ООН в Нью-Йорке.

При этом господин аль-Джафари резко сменил свою риторику после того, как в Сирии свергли бывшего президента страны. Он называл новые власти Сирии «многообещающими» и выражал надежду на то, что все новые политические инициативы будут «реализованы эффективно, мирно и без насилия». Режим господина Асада он впоследствии называл коррумпированной мафиозной системой.

Источник «Ъ» в сирийской диаспоре выразил сомнения в том, что господин аль-Джафари вернется в Дамаск. По его словам, отзыв дипломата может быть предлогом для задержания и запуска проверки в рамках «правосудия переходного периода».

Подробности — в материале «Ъ» «Дамаск меняет послов Асада».