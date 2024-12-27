Укравшего товары на миллион рублей в Петербурге отправили на шесть лет в колонию

Суд назначил Леониду Механникову наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима за кражу 140 товаров, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере). В ночь на 7 июля около дома 15 по шоссе Революции Механников с помощью камня разбил одно из окон магазина и пробрался внутрь.

Он складывал товары в сумки и тележку. Среди похищенных вещей есть ноутбуки, планшеты, телефоны и другие гаджеты. В другом отделе он забрал консервы и моющие средства, сладости финского производства.

Сумма ущерба составила порядка миллиона рублей. Полиция задержала Механникова недалеко от места преступления, когда он уже вынес краденные вещи. После их вернули владельцам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец взломал танцевальную студию ради ноутбуков и колонок с сабвуфером.

Татьяна Титаева