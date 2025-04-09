Советский районный суд Казани отправил главврача нижнекамской центральной районной больницы Руслана Валеева под домашний арест до 7 июня 2025 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главврача ЦРБ Нижнекамска Руслана Валеева отправили под домашний арест

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Главврача ЦРБ Нижнекамска Руслана Валеева отправили под домашний арест

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По материалам уголовного дела, Руслан Валеев в сговоре с неустановленными лицами из Минздрава Татарстана заключил госконтракты с казанской фирмой «Поликомплекс» и с зеленодольским «Трейд-Сервисом» на поставку лекарств на общую сумму более 8 млн руб. В списке медицинских товаров были указаны редкие модели, которые практически не выпускались.

Вместо них заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения было поручено использовать другие, так как нужных медтоваров на складе не было. Предложенные вместо них наименования не являлись аналогами необходимых медицинских средств. В результате этого 36 пациентов не получили должного лечения. 18 из них были госпитализированы, а семерым поставили диагноз острый инфаркт.

Руслан Валеев свою вину частично признал. Следователь по особо важным делам СУ СК России по Республике Татарстан Ленар Сабиров запросил для него домашний арест по месту его регистрации в Казани.

Адвокат подсудимого Наталья Дениварова попросила смягчить меру пресечения до запрета определенных действий. Обвиняемый с позицией защиты согласился. Прокурор Советского районного суда Лилия Суркова во время своего выступления попросила отклонить ходатайство адвоката и отправить подсудимого под домашний арест.

Суд решил отправить подсудимого под домашний арест на 2 месяца. Руслану Валееву также запрещено пользоваться средствами связи и интернетом и общаться с участниками судебного процесса.

Дарья Сайфиева