Сборная Бразилии заманила статусом

Португальский тренер саудовского «Аль-Хиляля» Жоржи Жезуш, который и так был фаворитом в гонке за пост наставника сборной Бразилии, теперь, видимо, наверняка ее возглавит. Чтобы занять одну из самых престижных должностей в мировом футболе, он, по данным СМИ, согласится на сокращение зарплаты в пять раз. Бразильская конфедерация футбола (CBF) надеется, что Жезуш приступит к своим обязанностям в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если Жоржи Жезуш согласится возглавить сборную Бразилии, он будет зарабатывать в пять раз меньше, чем в саудовском «Аль-Хиляле»

Фото: Samah Zidan / AP Если Жоржи Жезуш согласится возглавить сборную Бразилии, он будет зарабатывать в пять раз меньше, чем в саудовском «Аль-Хиляле»

Фото: Samah Zidan / AP

О том, что 70-летний тренер Жоржи Жезуш в ближайшее время примет сборную Бразилии по футболу, 9 апреля сообщил портал UOL. По данным издания, конфедерация футбола страны рассчитывает, что португалец возглавит команду в мае, а уже в июне дебютирует с ней в официальных матчах.

Есть в распоряжении UOL и довольно любопытные финансовые детали, связанные с грядущим назначением. Так, саудовский «Аль-Хиляль» — нынешний работодатель Жезуша — должен будет получить около €2,5 млн в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта. Но интереснее другое: по контракту с CBF Жезуш, как сообщает источник, «будет зарабатывать примерно 20% от своей нынешней зарплаты». Пока португалец входит в десятку самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира с годовой зарплатой в £8,6 млн (по оценке GiveMeSport). После смены места работы он займет десятое место в аналогичной классификации тренеров национальных команд. Они, правда, традиционно получают меньше, чем менеджеры клубов. Зазор, например, между лидерами этих рейтингов приличный: Диего Симеоне из мадридского «Атлетико» зарабатывает почти £26 млн ежегодно, Томас Тухель из сборной Англии — £6 млн.

Соглашение Жезуша с CBF должно быть рассчитано до конца мирового первенства, которое пройдет в США, Канаде и Мексике летом 2026 года. Выступление на нем, очевидно, и станет единственным мерилом успешности работы Жезуша: реальных шансов пролететь мимо чемпионата мира у бразильцев нет, других турниров в этот временной промежуток не будет.

Назначение на важнейший пост 70-летнего специалиста, который в последние годы работает в Саудовской Аравии (клубы местной лиги очень щедры, но спортивная ценность соревнования все же сомнительна), может вызывать недоумение. Однако выбирать преемника уволенного ранее весной Доривала Жуниора бразильцам приходилось из довольно скудного перечня. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который однажды уже отказал CBF, связывает с мадридским клубом контракт до 2026 года и, судя по всему, желание летом выступить на клубном чемпионате мира в США. Других по-настоящему громких имен в списке кандидатов не было. Ну разве что Жозе Моуринью. Впрочем, его выдающиеся спортивные достижения в последние годы отходят на второй план: их затмевают скандалы, в центре которых «особенный» оказывается с удивительным постоянством.

Между тем при более внимательном рассмотрении Жезуш представляется сравнительно занятной опцией. В его карьере были очень удачные отрезки с командами, к которым пристальное внимание обычно не приковано. Тот, что посвежее, вероятно, и оказал влияние на решение конфедерации. С 2019 по 2020 год португалец руководил бразильским «Фламенго». За этот короткий промежуток команда выиграла пять титулов, среди которых чемпионат Бразилии (впервые за десять лет) и главный клубный турнир Южной Америки — Кубок Либертадорес (во второй раз в истории и впервые за почти четыре десятилетия). Жезуш стал тренером года по версии CBF и одного из авторитетнейших бразильских СМИ — Globo, а также получил звание почетного гражданина Рио-де-Жанейро.

Благодаря другому отрезку Жоржи Жезуш, по сути, и обрел известность. Речь о периоде с 2009 по 2015 год, когда он находился у руля лиссабонской «Бенфики». В португальской лиге команда не выпадала из топ-2 и выиграла три титула, в континентальных соревнованиях была серьезной силой. Дважды она добиралась до финала второго по силе еврокубка, Лиги Европы, пусть и уступала там более статусным и богатым соперникам (лондонскому «Челси», пропустив решающий мяч в добавленное ко второму тайму время, и «Севилье» в серии пенальти). Однажды доходила до четвертьфинала еврокубка первостепенного — Лиги чемпионов, где также проиграла будущему победителю турнира (тому же «Челси» в 2012-м, за год до встречи с ним в финале Лиги Европы).

Да и ближневосточный фрагмент карьеры Жезуша не выглядит историей в чистом виде коммерческой. Все-таки спортивные достижения у «Аль-Хиляля» есть. В прошлом сезоне он выиграл местную лигу и Кубок короля. В этом еще претендует на победу в чемпионате страны и азиатской Лиге чемпионов.

И все-таки стоит отметить, что со сборными Жезуш, начавший свой тренерский путь в 1989 году, не работал никогда. Сложно обойти стороной и одну примечательную деталь, касающуюся истории чемпионатов мира. Дело в том, что их никогда не выигрывал настолько возрастной тренер. Рекорд принадлежит испанцу Висенте дель Боске, приведшему в 2010 году сборную своей страны к триумфу на мировом первенстве в 59 лет 6 месяцев и 18 дней.

Роман Левищев