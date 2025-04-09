В 2024 году предприятия Кубани произвели 261,2 тысячи тонн хлебобулочных изделий

Предприятия Краснодарского края за 2024 год произвели 261,2 тыс. т хлебобулочных изделий. Это 99,9% к показателям 2023 года, рассказали «Ъ-Кубань» в региональном Минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Производством хлеба и хлебобулочных изделий в Краснодарском крае занимается около 250 предприятий, включая 133 специализированных хлебопекарни. В отрасли заняты более 5,3 тыс. человек. Совокупные мощности позволяют выпускать до 537 тыс. т продукции ежегодно при ассортименте свыше 450 наименований.

Основные объемы выпуска приходятся на АО «Сочинский хлебокомбинат», АО «Краснодарский хлебозавод №6» и АО «Анапский хлебокомбинат».

«Ъ-Кубань» писал, что в 2024 году в крае произвели 410 тыс. т муки. Это на 2,2% меньше, чем годом ранее. Объемы выпуска муки высшего сорта достигли 249 тыс. т (98,6%), муки первого сорта — 124,5 тыс. т (96,3%).

Вячеслав Рыжков