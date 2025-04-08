В 2024 году на Кубани произвели 410 тысяч тонн муки

По итогам 2024 года предприятия Краснодарского края произвели 410 тыс. т муки. Это на 2,2% меньше, чем годом ранее, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Краснодарском крае деятельность в мукомольно-крупяной отрасли ведут 37 предприятий, совокупная производственная мощность которых позволяет выпускать до 593 тыс. т муки и 1,1 млн т крупы в год. При этом загрузка мощностей по муке составляет 68,8%, по крупе — 36%. Общая численность занятых в отрасли — более 1,9 тыс. человек.

По итогам 2024 года предприятия региона произвели 410 тыс. т муки, что составляет 97,8% к уровню аналогичного периода прошлого года. Объемы выпуска муки высшего сорта достигли 249 тыс. т (98,6%), муки первого сорта — 124,5 тыс. т (96,3%). Производство круп составило 401,1 тыс. тонн, что соответствует 78,5% по сравнению с 2023 годом. На фоне общего снижения объемов, экспорт муки продемонстрировал рост на 15% и достиг 71,6 тыс. т.

Ключевыми игроками отрасли в регионе остаются АО «Комбинат хлебопродуктов "Тихорецкий"», ООО «ТД Царица» и ООО «Кубань-Агро-Сервис».

Вячеслав Рыжков