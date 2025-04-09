ГД приняла закон о получении педагогами допобразования только в госучреждениях

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий учителям получать дополнительное профобразование (ДПО) исключительно в государственных учреждениях. При этом преподаватели смогут повышать квалификацию лишь по своему основному профилю деятельности.

Изменения предполагают, что для приобретения новой квалификации в сфере педагогики или управления образовательными организациями учителя должны будут отучиться не менее 250 часов. Допобразование педагоги смогут получать только в государственных и муниципальных организациях, в «Сириусе» и «Сколково», а также в организациях, учредителями которых являются государственные компании или корпорации.

Сейчас существует ДПО двух видов: повышение квалификации и переподготовка. Первое предполагает краткосрочные программы от 16 часов, которые расширяют знания специалиста по уже знакомой ему теме. Второе — полноценное изучение новой профессии или значительное расширение компетенций уже освоенной, здесь учеба занимает минимум 250 часов. Российские учителя должны проходить курсы повышения квалификации минимум раз в три года.

Поправки к закону «Об образовании» внесли на рассмотрение Госдумы 11 февраля депутаты из фракции «Единой России». Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что изменения позволят бороться с распространением «схем фиктивной переподготовки педагогов», которые приводят к дефициту квалифицированных кадров. По его данным, за последние восемь лет более 1,3 млн учителей прошли дистанционные платные курсы, получив новую квалификацию, в результате чего «физкультурники начали преподавать математику».

Подробнее — в материале «Ъ» «Физруков не пускают в математику».

Полина Мотызлевская