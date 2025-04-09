«Квант» остановил выпуск российских телевизоров Irbis из-за низкого спроса

Воронежский завод «Квант», выпускающий телевизоры под брендом Irbis, остановил их сборку. Причиной стал низкий спрос, выяснил «Ъ». Это единственный в России производитель отечественных телевизоров, включенный в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

О принятом решении сказано в письме гендиректора ООО «Квант» Михаила Етонова участникам рынка, датированном 17 марта. Он уточнил, что возобновления производства во втором и третьем кварталах 2025 года не планируется. Как пояснили источники «Ъ», близкие к компании, речь идет о реестровых телевизорах и отказ завода связан с низким спросом на такую продукцию, а также с долгим оформлением документов для нахождения в реестре Минпромторга.

До этого крупнейшим заказчиком по производству телевизоров у «Кванта» были китайские Xiaomi и TCL. Но из-за санкционных рисков китайские компании перестали поставлять компоненты в РФ, из-за чего «Квант» в 2024 году начал строительство завода в Казахстане.

Сейчас в коммерческом и государственном сегментах телевизоров в РФ присутствуют порядка 70 различных брендов, в основном иностранных, рассказал источник «Ъ» на рынке бытовой техники. По его словам, большую долю в этом сегменте занимают южнокорейские вендоры LG и Samsung.

Подробности — в материале «Ъ» «"Квант" больше не виден».