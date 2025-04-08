В Москве в 2025 году благоустроят 700 улиц

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по благоустройству более 700 столичных улиц в 2025 году. В релизе столичной мэрии (есть у «Ъ») говорится, что в ходе работ обновят покрытие проезжей части и тротуаров, создадут удобные подъезды к жилым кварталам, места для отдыха, приведут в порядок газоны.

Согласно стратегии развития Москвы на период до 2040 года, власти столицы должны благоустроить более 3 тыс. городских улиц, расположенных за пределами исторического центра. Первый этап благоустройства прошел в 2024 году. Тогда новый облик получили 667 улиц и 10 объектов в центре города, в том числе Кадашевская набережная со Старомонетным и Пыжевским переулками.

В этом году самым крупным проектом станет обновление трех вылетных магистралей — Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября, Волгоградского проспекта с Марксистской улицей и Щелковского шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами. В рамках работ на этих объектах кабельные линии уберут под землю, проложат дополнительную систему водостока, заменят покрытие тротуаров и дорог, установят современные энергосберегающие фонари, а на нерегулируемых пешеходных переходах — опоры контрастного освещения.

Полина Мотызлевская