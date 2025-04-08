H&P: в Москве живет 30 тыс. долларовых миллионеров

В Нью-Йорке проживают 384,5 тыс. очень состоятельных людей, обладающих как минимум миллионным состоянием (high-net-worth individuals, HNWI). По этому показателю он вновь возглавил топ-50 городов мира, этот рейтинг ежегодно составляет международная компания Henley & Partners. В общее число живущих в Нью-Йорке HNWI входят 818 обладателей состояний, исчисляющихся сотнями миллионов долларов, а также 66 миллиардеров.

В новом рейтинге также преобладают американские города — всего их 11. На втором месте Сан-Франциско с Кремниевой долиной, где проживают 342 тыс. состоятельных людей, а миллиардеров даже больше, чем в Нью-Йорке,— 82. В топ-10 также вошли Токио (292,3 тыс. HNWI), Сингапур (242,4 тыс.), Лос-Анджелес (220,6 тыс.), Лондон (215,7 тыс.), Париж (160,1 тыс.), Гонконг (154,9 тыс.), Сидней (152,9 тыс.) и Чикаго (127,1 тыс.). Москва занимает 40-е место с 30 тыс. HNWI, включая 23 миллиардера.

Как указывают составители рейтинга, Лондон и Москва — единственные два города из топ-50, в которых за последние десять лет значительно снизилось число HNWI. Так, в Лондоне миллионеров стало меньше на 12%, в Москве — на 25%.

Паспорт какой страны оказался лучше всех в 2024 году — в новом рейтинге Henley & Partners.

Алена Миклашевская