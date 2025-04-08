Пальмы веером

Легендарный актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро получит за многолетний вклад в профессию почетную «Золотую пальмовую ветвь» 78-го Каннского кинофестиваля, который откроется через месяц. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Личную «Золотую пальму» Роберту Де Ниро в конце концов принесла не конкретная киноработа, а вся 50-летняя карьера

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Личную «Золотую пальму» Роберту Де Ниро в конце концов принесла не конкретная киноработа, а вся 50-летняя карьера

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Почти полвека назад, в 1976 году, в Канне показали «Таксиста» Мартина Скорсезе: это был и скандал, и триумф. Картину наградили «Золотой пальмовой ветвью», но председатель жюри Теннесси Уильямс выступил с «особым мнением», критикуя режиссера за то, что тот поэтизирует насилие. К тому времени Де Ниро уже сыграл нескольких героев-антигероев из среды итало-американской мафии, включая молодого Вито Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец, часть II». Но то, что он сделал в «Таксисте», стало великим рывком в его карьере. Актер с невероятной органикой воплотился в демобилизованного морского пехотинца Трэвиса: вернувшись из ада вьетнамской войны, он попадает в другой ад — нью-йоркский мегаполис — и, чтобы вырвать из лап порока малолетнюю проститутку, устраивает кровавую баню в публичном доме. Мощь, сила, многозначность этого трагического и страшного образа стали важнейшими факторами победы фильма в каннском конкурсе.

В том же 1976 году на том же Каннском фестивале Де Ниро блеснул совсем другой ролью — наследника знатной итальянской семьи в эпическом фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век». Но базовым для артиста стало начавшееся на «Злых улицах» сотрудничество со Скорсезе. Он научился играть на саксофоне для фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк», занялся боксом и набрал 30 килограммов, чтобы сыграть в «Бешеном быке» — сам придумал этот проект, принесший ему «Оскара». Следующий их со Скорсезе совместный фильм «Король комедии» открывал Каннский фестиваль в 1983-м. Год спустя Де Ниро представил на Круазетт последнюю работу Серджо Леоне «Однажды в Америке», а затем вернулся сюда с «Миссией» Ролана Жоффе. Всего десять лет прошло после «Таксиста» — и опять Де Ниро в главной роли, и опять фильм получает «Золотую пальмовую ветвь».

В 1990-е и в новом веке артист-виртуоз еще больше расширяет спектр своих воплощений. Он озвучивает анимационных персонажей, играет в ситкомах, сам становится режиссером. Но при этом «сюжет Скорсезе» в его творческой жизни далеко не исчерпан. Макс Кейди, герой «Мыса страха», выйдя из-за решетки, преследует адвоката, который не смог защитить его от обвинения в изнасиловании. Одержимый идеей мести, Де Ниро в маске своего персонажа, кажется, нигде не был так омерзителен — словно в нем скопилась вся злоба и похоть мира. Однако к середине фильма зритель начинает воспринимать происходящее глазами Макса. И безжалостная месть, с которой он обрушивается на несчастное семейство адвоката, уже не выглядит столь вопиюще несправедливой. А что если он претерпел еще большую несправедливость? Что если это не просто дьявол, а падший ангел, ангел истребления? Такая трактовка вполне в духе католика Скорсезе, в фильмах которого всегда прочитывается религиозная назидательность.

В Роберте Де Ниро режиссер обрел идеального артиста, которого не смог адекватно заменить даже Леонардо Ди Каприо.

Эхом классического тандема Скорсезе—Де Ниро стал уже в 2019 году «Ирландец», в центре которого актерский дуэт Де Ниро и Аль Пачино. Оба они играют божественно — как в последний раз. В страданиях отпетых бандитов, в их дежурных разборках и неумелых попытках очеловечивания мы прозреваем «невидимые миру слезы» и в то же время слышим отчуждающий, леденящий саркастический смех.

Уже совсем недавно Де Ниро блеснул выдающейся игрой в «Джокере» Тодда Филлипса, а последний раз появился на Круазетт как герой фильма «Убийцы цветочной луны» — вновь в режиссуре Скорсезе. В 2011-м актер возглавлял каннское жюри, в этом же году приедет на свой любимый фестиваль в качестве лауреата приза за вклад в кинематограф, а на следующий день проведет мастер-класс на сцене кинотеатра Дебюсси. Этот жанр ему хорошо знаком, ведь профессиональным мастер-классом является практически каждая новая роль великого артиста.