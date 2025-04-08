Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пальмы веером

Роберту Де Ниро присудили почетную награду Каннского фестиваля

Легендарный актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро получит за многолетний вклад в профессию почетную «Золотую пальмовую ветвь» 78-го Каннского кинофестиваля, который откроется через месяц. Комментирует Андрей Плахов.

Личную «Золотую пальму» Роберту Де Ниро в конце концов принесла не конкретная киноработа, а вся 50-летняя карьера

Личную «Золотую пальму» Роберту Де Ниро в конце концов принесла не конкретная киноработа, а вся 50-летняя карьера

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Личную «Золотую пальму» Роберту Де Ниро в конце концов принесла не конкретная киноработа, а вся 50-летняя карьера

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Почти полвека назад, в 1976 году, в Канне показали «Таксиста» Мартина Скорсезе: это был и скандал, и триумф. Картину наградили «Золотой пальмовой ветвью», но председатель жюри Теннесси Уильямс выступил с «особым мнением», критикуя режиссера за то, что тот поэтизирует насилие. К тому времени Де Ниро уже сыграл нескольких героев-антигероев из среды итало-американской мафии, включая молодого Вито Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец, часть II». Но то, что он сделал в «Таксисте», стало великим рывком в его карьере. Актер с невероятной органикой воплотился в демобилизованного морского пехотинца Трэвиса: вернувшись из ада вьетнамской войны, он попадает в другой ад — нью-йоркский мегаполис — и, чтобы вырвать из лап порока малолетнюю проститутку, устраивает кровавую баню в публичном доме. Мощь, сила, многозначность этого трагического и страшного образа стали важнейшими факторами победы фильма в каннском конкурсе.

В том же 1976 году на том же Каннском фестивале Де Ниро блеснул совсем другой ролью — наследника знатной итальянской семьи в эпическом фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век». Но базовым для артиста стало начавшееся на «Злых улицах» сотрудничество со Скорсезе. Он научился играть на саксофоне для фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк», занялся боксом и набрал 30 килограммов, чтобы сыграть в «Бешеном быке» — сам придумал этот проект, принесший ему «Оскара». Следующий их со Скорсезе совместный фильм «Король комедии» открывал Каннский фестиваль в 1983-м. Год спустя Де Ниро представил на Круазетт последнюю работу Серджо Леоне «Однажды в Америке», а затем вернулся сюда с «Миссией» Ролана Жоффе. Всего десять лет прошло после «Таксиста» — и опять Де Ниро в главной роли, и опять фильм получает «Золотую пальмовую ветвь».

В 1990-е и в новом веке артист-виртуоз еще больше расширяет спектр своих воплощений. Он озвучивает анимационных персонажей, играет в ситкомах, сам становится режиссером. Но при этом «сюжет Скорсезе» в его творческой жизни далеко не исчерпан. Макс Кейди, герой «Мыса страха», выйдя из-за решетки, преследует адвоката, который не смог защитить его от обвинения в изнасиловании. Одержимый идеей мести, Де Ниро в маске своего персонажа, кажется, нигде не был так омерзителен — словно в нем скопилась вся злоба и похоть мира. Однако к середине фильма зритель начинает воспринимать происходящее глазами Макса. И безжалостная месть, с которой он обрушивается на несчастное семейство адвоката, уже не выглядит столь вопиюще несправедливой. А что если он претерпел еще большую несправедливость? Что если это не просто дьявол, а падший ангел, ангел истребления? Такая трактовка вполне в духе католика Скорсезе, в фильмах которого всегда прочитывается религиозная назидательность.

В Роберте Де Ниро режиссер обрел идеального артиста, которого не смог адекватно заменить даже Леонардо Ди Каприо.

Эхом классического тандема Скорсезе—Де Ниро стал уже в 2019 году «Ирландец», в центре которого актерский дуэт Де Ниро и Аль Пачино. Оба они играют божественно — как в последний раз. В страданиях отпетых бандитов, в их дежурных разборках и неумелых попытках очеловечивания мы прозреваем «невидимые миру слезы» и в то же время слышим отчуждающий, леденящий саркастический смех.

Уже совсем недавно Де Ниро блеснул выдающейся игрой в «Джокере» Тодда Филлипса, а последний раз появился на Круазетт как герой фильма «Убийцы цветочной луны» — вновь в режиссуре Скорсезе. В 2011-м актер возглавлял каннское жюри, в этом же году приедет на свой любимый фестиваль в качестве лауреата приза за вклад в кинематограф, а на следующий день проведет мастер-класс на сцене кинотеатра Дебюсси. Этот жанр ему хорошо знаком, ведь профессиональным мастер-классом является практически каждая новая роль великого артиста.

Фотогалерея

Роберт Де Ниро и его путь в кинематографе

Предыдущая фотография
Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. По линии отца имеет ирландские и итальянские корни, по линии матери — немецкие, французские и голландские. В 16 лет решил изучать актерское мастерство. Посещал школу HB Studio, студию Ли Страсберга, который вел обучение по методике, основанной на системе Станиславского

Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. По линии отца имеет ирландские и итальянские корни, по линии матери — немецкие, французские и голландские. В 16 лет решил изучать актерское мастерство. Посещал школу HB Studio, студию Ли Страсберга, который вел обучение по методике, основанной на системе Станиславского

Фото: Warner Brothers / Getty Images

Известность пришла к Де Ниро после роли бейсболиста в фильме Джона Хинкока «Бей в барабан медленно» (1973). В том же году он встретил начинающего режиссера Мартина Скорсезе. Драма «Злые улицы» (1973) стала одним из первых крупных успехов Скорсезе и началом их творческого союза. Позже актер сыграл у Фрэнсиса Форда Копполы во второй части гангстерской саги «Крестный отец» (на фото). Работа в фильме принесла Де Ниро «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

Известность пришла к Де Ниро после роли бейсболиста в фильме Джона Хинкока «Бей в барабан медленно» (1973). В том же году он встретил начинающего режиссера Мартина Скорсезе. Драма «Злые улицы» (1973) стала одним из первых крупных успехов Скорсезе и началом их творческого союза. Позже актер сыграл у Фрэнсиса Форда Копполы во второй части гангстерской саги «Крестный отец» (на фото). Работа в фильме принесла Де Ниро «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

Фото: Paramount Pictures

Среди наиболее известных его работ — роль ветерана Вьетнамской войны в фильме Скорсезе «Таксист» (на фото, 1976), саксофониста в его же мюзикле «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), где партнершей Де Ниро стала легендарная Лайза Минелли

Среди наиболее известных его работ — роль ветерана Вьетнамской войны в фильме Скорсезе «Таксист» (на фото, 1976), саксофониста в его же мюзикле «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), где партнершей Де Ниро стала легендарная Лайза Минелли

Фото: Moviestore / REX / Shutterstock / Fotodom

Актеру повезло сниматься у самых известных и ключевых режиссеров современности. На фото актер исполняет роль в фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век» (1976)

Актеру повезло сниматься у самых известных и ключевых режиссеров современности. На фото актер исполняет роль в фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век» (1976)

Фото: P.E.A / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom / P.E.A/Kobal/REX/Shutterstock/Fotodom

В 1980 году актер снова снялся у Мартина Скорсезе. За роль боксера Джейк ЛаМотта он впервые получил Оскар за главную мужскую роль. Примечательно, что для этой роли актер набрал 20 кг веса. В 2013 году актер (в возрасте 70 лет) снова снялся в роли боксера в комедийном фильме «Забойный реванш», где его партнером по экрану был Сильвестр Сталлоне

В 1980 году актер снова снялся у Мартина Скорсезе. За роль боксера Джейк ЛаМотта он впервые получил Оскар за главную мужскую роль. Примечательно, что для этой роли актер набрал 20 кг веса. В 2013 году актер (в возрасте 70 лет) снова снялся в роли боксера в комедийном фильме «Забойный реванш», где его партнером по экрану был Сильвестр Сталлоне

Фото: AP

В 1980 году актер снялся в крайне успешной британской драме «Миссия» о об испанских иезуитах, пытавшихся в XVIII веке защитить индейцев-гуарани от порабощения португальцами. Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1986), премию «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1987).

В 1980 году актер снялся в крайне успешной британской драме «Миссия» о об испанских иезуитах, пытавшихся в XVIII веке защитить индейцев-гуарани от порабощения португальцами. Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1986), премию «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1987).

Фото: Warner Bros / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom / Warner Bros/Kobal/REX/Shutterstock/Fotodom

Фильм «Славные парни» (1990) часто называют одним из самых важных в карьере Роберта Де Ниро. Картина стала лауреатом многочисленных наград и современниками считается классикой фильма об итальянской мафии наравне с «Крестным отцом»

Фильм «Славные парни» (1990) часто называют одним из самых важных в карьере Роберта Де Ниро. Картина стала лауреатом многочисленных наград и современниками считается классикой фильма об итальянской мафии наравне с «Крестным отцом»

Фото: Warner Bros. Pictures Co.

В фильме «Крестный отец 2» самые известные гангстеры в кино Аль Пачино и Роберт Де Ниро играли вместе, однако на экране они так и не встретились. Это было исправлено в культовой криминальной драме «Схватка» (1996)

В фильме «Крестный отец 2» самые известные гангстеры в кино Аль Пачино и Роберт Де Ниро играли вместе, однако на экране они так и не встретились. Это было исправлено в культовой криминальной драме «Схватка» (1996)

Фото: Art Linson Productions

«Талант — это прежде всего умение сделать правильный выбор» &lt;br> В 2006 году актер наконец получил заветное итальянское гражданство

«Талант — это прежде всего умение сделать правильный выбор»
В 2006 году актер наконец получил заветное итальянское гражданство

Фото: AP / Riccardo De Luca

«Я вообще не особо люблю пересматривать свои фильмы. Меня от них в сон клонит»,— признается сам актер

«Я вообще не особо люблю пересматривать свои фильмы. Меня от них в сон клонит»,— признается сам актер

Фото: AP / Carlo Allegri

Помимо актерской деятельности, Роберт де Ниро преуспел в бизнесе — совместно с популярным в Америке шеф-поваром японской кухни Нобу Мацухиса и другими партнерами он является совладельцем сети ресторанов Nobu, а также вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой владеет рестораном «Рубикон» в Сан-Франциско

Помимо актерской деятельности, Роберт де Ниро преуспел в бизнесе — совместно с популярным в Америке шеф-поваром японской кухни Нобу Мацухиса и другими партнерами он является совладельцем сети ресторанов Nobu, а также вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой владеет рестораном «Рубикон» в Сан-Франциско

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Де Ниро был дважды женат. В 1976-1988 годах он состоял в браке с певицей Дайэнн Эбботт, у пары есть совместный сын Рафаэль. Кроме того, актер официально удочерил первенца супруги — дочь Дрен. В 1997 году артист женился на бывшей стюардессе и фотомодели Грейс Хайтауэр (на фото). В 2018-м союз распался. От Хайтауэр у Де Ниро двое детей. Также у актера есть сыновья-близнецы, рожденные в 1995 году суррогатной матерью

Де Ниро был дважды женат. В 1976-1988 годах он состоял в браке с певицей Дайэнн Эбботт, у пары есть совместный сын Рафаэль. Кроме того, актер официально удочерил первенца супруги — дочь Дрен. В 1997 году артист женился на бывшей стюардессе и фотомодели Грейс Хайтауэр (на фото). В 2018-м союз распался. От Хайтауэр у Де Ниро двое детей. Также у актера есть сыновья-близнецы, рожденные в 1995 году суррогатной матерью

Фото: AP

Всего актер снялся более чем в ста фильмах, среди которых как криминальные драмы, так и картины комедийного жанра. Многие из них стали культовыми — «Охотник на оленей» (1978), «Король комедии» (1982), «Бразилия» (1985), «Неприкасаемые« (1987), «Сердце ангела» (1987), «Успеть до полуночи» (1988), «Мыс страха» (1991), «Анализируй это» (1999), «Казино» (1995), «Знакомство с родителям» (2000), «Знакомство с Факерами» (2004), «Мой парень — псих» (2012)

Всего актер снялся более чем в ста фильмах, среди которых как криминальные драмы, так и картины комедийного жанра. Многие из них стали культовыми — «Охотник на оленей» (1978), «Король комедии» (1982), «Бразилия» (1985), «Неприкасаемые« (1987), «Сердце ангела» (1987), «Успеть до полуночи» (1988), «Мыс страха» (1991), «Анализируй это» (1999), «Казино» (1995), «Знакомство с родителям» (2000), «Знакомство с Факерами» (2004), «Мой парень — псих» (2012)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Роберт Де Ниро придерживается демократических взглядов и неоднократно публично поддерживал Барака Обаму, а также активно выступал против Дональда Трампа &lt;br> На фото: 44-й президент США Барак Обама награждает актера медалью Свободы

Роберт Де Ниро придерживается демократических взглядов и неоднократно публично поддерживал Барака Обаму, а также активно выступал против Дональда Трампа
На фото: 44-й президент США Барак Обама награждает актера медалью Свободы

Фото: Reuters

Фильм «Однажды в Америке» Серджио Леоне также можно назвать классическим — в 2012 году в Каннах показали расширенную версию картины, которая на 22 минуты длиннее оригинальной

Фильм «Однажды в Америке» Серджио Леоне также можно назвать классическим — в 2012 году в Каннах показали расширенную версию картины, которая на 22 минуты длиннее оригинальной

Фото: AP / Loic Venance, Pool

Де Ниро был и остается альтер-эго знаменитого режиссера Мартина Скорсезе (на фото слева). Дуэт, который познакомился еще в начале 1970-х, считается одним из самых успешных в киноиндустрии. В числе лучших совместных работ — «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Король комедии» (1982), «Славные парни» (1990), «Казино» (1995)

Де Ниро был и остается альтер-эго знаменитого режиссера Мартина Скорсезе (на фото слева). Дуэт, который познакомился еще в начале 1970-х, считается одним из самых успешных в киноиндустрии. В числе лучших совместных работ — «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Король комедии» (1982), «Славные парни» (1990), «Казино» (1995)

Фото: Vince Bucci / Invision for Bright Future International / AP

В 2019 году состоялась премьера драмы Скорсезе «Ирландец» (кадр на фото), в которой с помощью цифровых технологий Роберта Де Ниро омолодили. В 2023-м запланирован выход еще одной совместной работы режиссера и актера — триллера-вестерна, основанного на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Помимо Де Ниро, в главной роли заявлен также и Леонардо Ди Каприо

В 2019 году состоялась премьера драмы Скорсезе «Ирландец» (кадр на фото), в которой с помощью цифровых технологий Роберта Де Ниро омолодили. В 2023-м запланирован выход еще одной совместной работы режиссера и актера — триллера-вестерна, основанного на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Помимо Де Ниро, в главной роли заявлен также и Леонардо Ди Каприо

Фото: Netflix

«Сегодня я смеюсь чаще, чем смеялся в юности. Кажется, я стал судить людей менее строго»&lt;br> Вклад Де Ниро в развитие кинематографа был неоднократно отмечен, в том числе премиями на Венецианском и Берлинском кинофестивалях, а также наградами Американского института киноискусства и Американской Гильдии режиссеров&lt;br> На фото: Роберт Де Ниро получает премию Cinema Verite на церемонии вручения наград CinemaCon-2022 в Лас-Вегасе за достижения в области большого кино

«Сегодня я смеюсь чаще, чем смеялся в юности. Кажется, я стал судить людей менее строго»
Вклад Де Ниро в развитие кинематографа был неоднократно отмечен, в том числе премиями на Венецианском и Берлинском кинофестивалях, а также наградами Американского института киноискусства и Американской Гильдии режиссеров
На фото: Роберт Де Ниро получает премию Cinema Verite на церемонии вручения наград CinemaCon-2022 в Лас-Вегасе за достижения в области большого кино

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

В мае 2023 года 79-летий Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Актеру родила дочь его новая подруга, тренер по боевым искусствам Тиффани Чен

В мае 2023 года 79-летий Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Актеру родила дочь его новая подруга, тренер по боевым искусствам Тиффани Чен

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Следующая фотография
1 / 19

Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. По линии отца имеет ирландские и итальянские корни, по линии матери — немецкие, французские и голландские. В 16 лет решил изучать актерское мастерство. Посещал школу HB Studio, студию Ли Страсберга, который вел обучение по методике, основанной на системе Станиславского

Фото: Warner Brothers / Getty Images

Известность пришла к Де Ниро после роли бейсболиста в фильме Джона Хинкока «Бей в барабан медленно» (1973). В том же году он встретил начинающего режиссера Мартина Скорсезе. Драма «Злые улицы» (1973) стала одним из первых крупных успехов Скорсезе и началом их творческого союза. Позже актер сыграл у Фрэнсиса Форда Копполы во второй части гангстерской саги «Крестный отец» (на фото). Работа в фильме принесла Де Ниро «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

Фото: Paramount Pictures

Среди наиболее известных его работ — роль ветерана Вьетнамской войны в фильме Скорсезе «Таксист» (на фото, 1976), саксофониста в его же мюзикле «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), где партнершей Де Ниро стала легендарная Лайза Минелли

Фото: Moviestore / REX / Shutterstock / Fotodom

Актеру повезло сниматься у самых известных и ключевых режиссеров современности. На фото актер исполняет роль в фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век» (1976)

Фото: P.E.A / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom / P.E.A/Kobal/REX/Shutterstock/Fotodom

В 1980 году актер снова снялся у Мартина Скорсезе. За роль боксера Джейк ЛаМотта он впервые получил Оскар за главную мужскую роль. Примечательно, что для этой роли актер набрал 20 кг веса. В 2013 году актер (в возрасте 70 лет) снова снялся в роли боксера в комедийном фильме «Забойный реванш», где его партнером по экрану был Сильвестр Сталлоне

Фото: AP

В 1980 году актер снялся в крайне успешной британской драме «Миссия» о об испанских иезуитах, пытавшихся в XVIII веке защитить индейцев-гуарани от порабощения португальцами. Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1986), премию «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1987).

Фото: Warner Bros / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom / Warner Bros/Kobal/REX/Shutterstock/Fotodom

Фильм «Славные парни» (1990) часто называют одним из самых важных в карьере Роберта Де Ниро. Картина стала лауреатом многочисленных наград и современниками считается классикой фильма об итальянской мафии наравне с «Крестным отцом»

Фото: Warner Bros. Pictures Co.

В фильме «Крестный отец 2» самые известные гангстеры в кино Аль Пачино и Роберт Де Ниро играли вместе, однако на экране они так и не встретились. Это было исправлено в культовой криминальной драме «Схватка» (1996)

Фото: Art Linson Productions

«Талант — это прежде всего умение сделать правильный выбор»
В 2006 году актер наконец получил заветное итальянское гражданство

Фото: AP / Riccardo De Luca

«Я вообще не особо люблю пересматривать свои фильмы. Меня от них в сон клонит»,— признается сам актер

Фото: AP / Carlo Allegri

Помимо актерской деятельности, Роберт де Ниро преуспел в бизнесе — совместно с популярным в Америке шеф-поваром японской кухни Нобу Мацухиса и другими партнерами он является совладельцем сети ресторанов Nobu, а также вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой владеет рестораном «Рубикон» в Сан-Франциско

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Де Ниро был дважды женат. В 1976-1988 годах он состоял в браке с певицей Дайэнн Эбботт, у пары есть совместный сын Рафаэль. Кроме того, актер официально удочерил первенца супруги — дочь Дрен. В 1997 году артист женился на бывшей стюардессе и фотомодели Грейс Хайтауэр (на фото). В 2018-м союз распался. От Хайтауэр у Де Ниро двое детей. Также у актера есть сыновья-близнецы, рожденные в 1995 году суррогатной матерью

Фото: AP

Всего актер снялся более чем в ста фильмах, среди которых как криминальные драмы, так и картины комедийного жанра. Многие из них стали культовыми — «Охотник на оленей» (1978), «Король комедии» (1982), «Бразилия» (1985), «Неприкасаемые« (1987), «Сердце ангела» (1987), «Успеть до полуночи» (1988), «Мыс страха» (1991), «Анализируй это» (1999), «Казино» (1995), «Знакомство с родителям» (2000), «Знакомство с Факерами» (2004), «Мой парень — псих» (2012)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Роберт Де Ниро придерживается демократических взглядов и неоднократно публично поддерживал Барака Обаму, а также активно выступал против Дональда Трампа
На фото: 44-й президент США Барак Обама награждает актера медалью Свободы

Фото: Reuters

Фильм «Однажды в Америке» Серджио Леоне также можно назвать классическим — в 2012 году в Каннах показали расширенную версию картины, которая на 22 минуты длиннее оригинальной

Фото: AP / Loic Venance, Pool

Де Ниро был и остается альтер-эго знаменитого режиссера Мартина Скорсезе (на фото слева). Дуэт, который познакомился еще в начале 1970-х, считается одним из самых успешных в киноиндустрии. В числе лучших совместных работ — «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Король комедии» (1982), «Славные парни» (1990), «Казино» (1995)

Фото: Vince Bucci / Invision for Bright Future International / AP

В 2019 году состоялась премьера драмы Скорсезе «Ирландец» (кадр на фото), в которой с помощью цифровых технологий Роберта Де Ниро омолодили. В 2023-м запланирован выход еще одной совместной работы режиссера и актера — триллера-вестерна, основанного на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Помимо Де Ниро, в главной роли заявлен также и Леонардо Ди Каприо

Фото: Netflix

«Сегодня я смеюсь чаще, чем смеялся в юности. Кажется, я стал судить людей менее строго»
Вклад Де Ниро в развитие кинематографа был неоднократно отмечен, в том числе премиями на Венецианском и Берлинском кинофестивалях, а также наградами Американского института киноискусства и Американской Гильдии режиссеров
На фото: Роберт Де Ниро получает премию Cinema Verite на церемонии вручения наград CinemaCon-2022 в Лас-Вегасе за достижения в области большого кино

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

В мае 2023 года 79-летий Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Актеру родила дочь его новая подруга, тренер по боевым искусствам Тиффани Чен

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все