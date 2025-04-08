К 2030 году объем железнодорожных перевозок в порты Балтии достигнет 167 млн тонн

Объем грузоперевозок по железной дороге в направлении морских портов Балтии (без учета порта Калининграда) вырастет со 137,8 млн тонн в 2024 году до 167,2 млн тонн в 2030-м. Таким прогнозом поделился заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов на конференции «Экспортный потенциал портов Балтики», организованной ИД «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наибольший вклад должна внести транспортировка удобрений: рост прогнозируется со 31,6 млн до 48,2 млн тонн. По словам господина Ялова, уже сейчас 84% удобрений переваливается через Балтийский бассейн. Также существенно увеличится перевозка контейнеров (с 6,6 млн до 10,4 млн тонн) и зерна (с 1,5 до 3,7 млн тонн).

По словам Дмитрия Ялова, в 2024 году грузооборот портов Балтийского бассейна (без учета порта Калининграда) сократился всего на 0,6% — с 260,8 млн до 259,2 млн тонн. Это меньше, чем падение грузооборота Азовско-Черноморского (-5,4%), Дальневосточного (-1%) и Арктического (-5,2%) бассейнов.

«Результаты по объему перевозок отражают среднесрочные тенденции, которые будут продолжаться»,— отметил Дмитрий Ялов. По его данным, в 2024 году в направлении портов Балтии сильнее всего сократились железнодорожные перевозки черных металлов (-13,5% к году), нефтепродуктов (-7,4%), угля (-5,5%) и прочих грузов (-13,7%), а выросли — удобрений (+17,5%), зерна (+92,6%), руды (+54,3%) и контейнеров (+13,9%).