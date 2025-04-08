Нижегородские производители детских товаров получили поддержку на 50 млн рублей
В Нижегородской области разработана «дорожная карта» по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы. Документ подписал губернатор Глеб Никитин. По его словам, Нижегородская область стала одним из четырех пилотных регионов по разработке комплексной поддержки производителей товаров для детей.
Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ
Глеб Никитин напомнил, что в регионе предприятия, выпускающие товары для детей, объединили в отраслевой кластер, в который вошли около 80 компаний. Среди них производители игрушек, игр, детской одежды, мебели, бытовой химии и другой продукции для детей.
«Мы определили вместе с промышленниками проблемные вопросы, разработали меры поддержки на региональном уровне. Ведем работу по встраиванию проектов компаний в федеральные программы. За прошлый год участникам кластера была оказана поддержка на сумму более 50 млн руб.»,— рассказал Глеб Никитин.
План мероприятий №дорожной карты» сохранил уже показавшие свою эффективность меры поддержки. По словам главы регионального минпрома Максима Черкасова, в 2023/24 годах нижегородским предприятиям, производящим детские товары, выдали субсидии на сумму более 17 млн руб. Эти средства предназначены на покупку оборудования, продвижение продукции в интернете, создание или модернизацию интернет-магазинов. Еще более 23 млн руб. предприятия получили в виде льготных займов.
Также компаниям оказывалась помощь в сертификации и регистрации товарного знака. На льготных условиях их привлекали к участию в международных профильных выставках и фестивалях.