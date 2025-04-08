Нижегородские производители детских товаров получили поддержку на 50 млн рублей

В Нижегородской области разработана «дорожная карта» по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы. Документ подписал губернатор Глеб Никитин. По его словам, Нижегородская область стала одним из четырех пилотных регионов по разработке комплексной поддержки производителей товаров для детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Глеб Никитин напомнил, что в регионе предприятия, выпускающие товары для детей, объединили в отраслевой кластер, в который вошли около 80 компаний. Среди них производители игрушек, игр, детской одежды, мебели, бытовой химии и другой продукции для детей.

«Мы определили вместе с промышленниками проблемные вопросы, разработали меры поддержки на региональном уровне. Ведем работу по встраиванию проектов компаний в федеральные программы. За прошлый год участникам кластера была оказана поддержка на сумму более 50 млн руб.»,— рассказал Глеб Никитин.

План мероприятий №дорожной карты» сохранил уже показавшие свою эффективность меры поддержки. По словам главы регионального минпрома Максима Черкасова, в 2023/24 годах нижегородским предприятиям, производящим детские товары, выдали субсидии на сумму более 17 млн руб. Эти средства предназначены на покупку оборудования, продвижение продукции в интернете, создание или модернизацию интернет-магазинов. Еще более 23 млн руб. предприятия получили в виде льготных займов.

Также компаниям оказывалась помощь в сертификации и регистрации товарного знака. На льготных условиях их привлекали к участию в международных профильных выставках и фестивалях.

Андрей Репин