Чистая прибыль БашРТС превысила 981 млн рублей

В 2024 году чистая прибыль ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС, входит в «Интер РАО») увеличилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 61,7% и превысила 981,8 млн руб. Такие данные содержатся в ежегодном отчете о финансовых результатах компании, опубликованном сервисом «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Выручка предприятия увеличилась с 18,4 млрд до 19,7 млрд руб., при этом более 95% выручки пришлось на средства, полученные с поставок теплоэнергии. Остальные доходы БашРТС получили за счет поставок горячей воды, присоединения потребителей к теплосетям, аренды имущества и прочих услуг.

Вознаграждение основному управленческому персоналу предприятия — директору, главному инженеру и замдиректора по экономике и финансов — в 2024 году составило более 26,4 млн руб.

ООО «БашРТС» зарегистрировано 2 декабря 2005 года в Уфе, занимается производством и поставкой пара, горячей воды и тепловой энергии, а также производством электроэнергии. В структуру компании входят пять филиалов в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске, а деятельность БашРТС охватывает восемь городов и три района Башкирии. Уставный капитал компании — 3 млрд руб.

Идэль Гумеров