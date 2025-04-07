Маломерные суда официально вернулись на реки и каналы Петербурга 7 апреля

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об открытии сезона для маломерных судов, которые передвигаются по рекам и каналам города, сообщает пресс-служба Смольного 7 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам градоначальника, современный и безопасный речной транспорт — неотъемлемая часть современного мегаполиса. Требования к организации движения по Неве возрастут в те дни, когда Петербург будет проводить Главный военно-морской парад страны, «Алые паруса» и Петербургский международный экономический форум.

Предыдущий сезон движения маломерных судов в городе на Неве был отмечен несколькими рекордами. Он имел самую большую продолжительность — 214 дней. Зафиксировано максимальное количество швартовок к причалам мегаполиса — свыше 44 тыс. Судоходные компании перевезли более 4 млн пассажиров.

В 2025 году впервые после модернизации в штатном режиме будут эксплуатироваться металлические понтоны на причалах «Летний сад», «Адмиралтейство» и «Музей Фаберже». Сейчас ведутся работы по подготовке причала «Летняя пристань» в Кроштадте.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Газпром СПГ технологии» приступит к строительству трех судов для навигации по рекам Петербурга. Компания намерена в общей сложности построить порядка 40 водных транспортных средств.

Андрей Маркелов