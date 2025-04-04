«Газпром» приступит к строительству трех судов для навигации по рекам Петербурга

Компания «Газпром СПГ технологии» во второй половине 2025 года планирует начать строительство серийных пассажирских судов с двигателями на сжиженном природном газе (СПГ). Их намерены пустить в работу по рекам Санкт-Петербурга, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на гендиректора компании Ивана Кожевникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

До конца года специалисты начнут собирать первые три судна. Компания намерена в общей сложности построить порядка 40 водных транспортных средств. Приступить к реализации проекта планировали раньше, однако сроки перенесли из-за высокой ключевой ставки.

Первые собранные суда могут сдать в эксплуатацию через два года, если к работе приступят в 2025-м. Задействованы будут верфи Петербурга и Нижнего Новгорода.

Из 40 запланированных судов, 30 типа «Фонтанка» будут запущены в работу по рекам и каналам Северной столицы, остальные — для круизных прогулок по Большой Неве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сезон туристической навигации в Петербурге 29 марта открылся без официального объявления.

Татьяна Титаева