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На дорожную разметку в Уфе потратят до 136 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 16 апреля выберет подрядчика нанесения дорожной разметки на улицах и дорогах города, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 136,6 тыс. руб., его профинансирует бюджет Уфы.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Разметку требуется нанести до июля термопластиком и холодным пластиком белого и желтого цвета на 221 улице, в том числе на проспекте Октября, дороге Уфа-Аэропорт, Северном и Южном проездах.

В апреле 2024 года управление заключило контракт на аналогичные работы с ООО «Аксиома» по начальной цене 206 млн руб., в апреле 2023 года — с той же компанией за 100 млн руб.

Майя Иванова

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