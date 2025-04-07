ЦБ может разместить на новых банкнотах российский флаг

Центробанк (ЦБ) рассмотрит вопрос размещения флага России на купюрах при разработке новых банкнот и их модификаций. Об этом сообщил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев.

«Внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что, в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот»,— сказано в ответе господина Прокофьева которое приводит «РИА Новости».

Инициатива наносить на рублевые банкноты российский флаг поступила от главы Института социально-экономического анализа и программ развития Андрея Шурикова. Господин Шуриков обосновал свое предложение тем, что денежные знаки «обладают колоссальным пропагандистским потенциалом».

На прошлой неделе регулятор сообщил, что приступил к разработке нового дизайна банкноты номиналом 500 руб., ее планируется представить до конца года. В декабре 2024 года закончилось голосование за символы для оборотной стороны банкноты 1000 руб., посвященной Приволжскому федеральному округу. Презентовать дизайн обновленной купюры ЦБ обещал в конце 2025 года.