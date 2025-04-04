Банк России занялся обновлением банкноты номиналом 500 рублей

Центробанк приступил к разработке нового дизайна банкноты номиналом 500 рублей, сообщил «Интерфаксу» зампред регулятора Сергей Белов. Обновленную банкноту планируется представить до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Работа идет, художники "Гознака" и Банка России уже разработали эскизы этой банкноты»,— сказал господин Белов. Окончательное решение о дизайне банкноты примет совет директоров Банка России. Купюры номиналом 10 и 50 рублей ЦБ будет обновлять в 2026 году, добавил Сергей Белов. По его словам, от чеканки монет номиналом 5 и 10 рублей Банк России не откажется. Банкноты этого номинала востребованы и выпускаются в плановых объемах, но увеличивать их печать регулятор не планирует.

Зампред также указал на проблему «оседания» монет в России и во всем мире. В связи с этим господин Белов призвал россиян принять участие в акции ЦБ «Монетная неделя». В ее рамках можно обменять монеты на банкноты в банках и сетевых магазинах. В 2024 году таким образом удалось вернуть в оборот 320 млн руб. Банк России проводит акцию два раза в год.

В декабре 2024 года Центробанк сообщил о завершении голосования за символы для оборотной стороны банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Презентовать дизайн обновленной купюры ЦБ пообещал в конце 2025 года. Сроки выпуска в обращение купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей перенесли на 2028 год. Регулятор объяснил решение изменениями в подходах к разработке дизайна.