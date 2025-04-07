В Хабаровске в октябре пройдет первый фестиваль искусств стран БРИКС

Руководство Международного муниципального форума стран БРИКС и дирекция фестиваля искусств BRICSART заключили соглашение о проведении в Хабаровске первого международного фестиваля искусств стран БРИКС. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщило издание «Хабаровский край сегодня». BRICS Art Festival запланирован к проведению в крупнейшем городе Дальнего Востока на 12—19 октября.

Соглашение подписано в зале Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По информации оргкомитета, фестиваль объединит в себе кино, литературу, живопись и фотографию. В рамках деловой программы планируется обсуждение развития креативных кластеров и сотрудничества городов стран BRICS в области культуры и искусства.

Идея проведения фестиваля получила поддержку правительства Хабаровского края.

Эрнест Филипповский, Хабаровск