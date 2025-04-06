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Коммерсантъ FM
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Циклон «Зион» принес в Москву сильный снегопад

В субботу, 5 апреля, москвичи легли спать весной, а в воскресенье проснулись посреди зимы. Столицу и область накрыл сильный снегопад, вызванный циклоном «Зион». «За ночь в Москве выпало 3 мм осадков, в Наро-Фоминске — 7 мм, Коломне — 9 мм, Серпухове — 10 мм, Михнево — 15 мм»,— рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Гидрометцентр РФ объявил в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности — предпоследний перед красным в шкале погодных предупреждений. Он обозначает опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Коммунальные службы Москвы с утра чистили от снега дворы, тротуары и парковки, зоны подхода к остановкам общественного транспорта. Власти столицы призвали горожан не пользоваться личными автомобилями — за исключением машин, «обутых» в зимнюю резину. Из-за снегопада операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов, стоимость поездки на такси значительно выросла.

Синоптики ожидают возобновления снегопадов в ночь на понедельник: «Вся неделя будет не по сезону холодная».

Иван Тяжлов

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Снегопад в Москве

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Автомобили в снегу

Автомобили в снегу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Селфи на фоне засыпанных снегом автомобилей

Селфи на фоне засыпанных снегом автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Дептранс Москвы призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине или использовать общественный транспорт

Дептранс Москвы призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине или использовать общественный транспорт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии на службе

Сотрудники Росгвардии на службе

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Заснеженная парковка

Заснеженная парковка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Жители и гости столицы не были готовы к апрельскому снегопаду

Жители и гости столицы не были готовы к апрельскому снегопаду

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сосульки у подземного перехода

Сосульки у подземного перехода

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник коммунальной службы

Сотрудник коммунальной службы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Из-за снегопада приостановлена аренда самокатов и велосипедов

Из-за снегопада приостановлена аренда самокатов и велосипедов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Подготовка самолета к вылету в аэропорту Шереметьево

Подготовка самолета к вылету в аэропорту Шереметьево

Фото: Коммерсантъ / Василий Шитов  /  купить фото

Очистка проезжей части

Очистка проезжей части

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уборка снега

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Засыпанный снегом автомобиль

Засыпанный снегом автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Автомобили в снегу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Селфи на фоне засыпанных снегом автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Дептранс Москвы призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине или использовать общественный транспорт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии на службе

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Заснеженная парковка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Жители и гости столицы не были готовы к апрельскому снегопаду

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сосульки у подземного перехода

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник коммунальной службы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Из-за снегопада приостановлена аренда самокатов и велосипедов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Подготовка самолета к вылету в аэропорту Шереметьево

Фото: Коммерсантъ / Василий Шитов  /  купить фото

Очистка проезжей части

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Засыпанный снегом автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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