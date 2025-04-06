Циклон «Зион» принес в Москву сильный снегопад

В субботу, 5 апреля, москвичи легли спать весной, а в воскресенье проснулись посреди зимы. Столицу и область накрыл сильный снегопад, вызванный циклоном «Зион». «За ночь в Москве выпало 3 мм осадков, в Наро-Фоминске — 7 мм, Коломне — 9 мм, Серпухове — 10 мм, Михнево — 15 мм»,— рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Гидрометцентр РФ объявил в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности — предпоследний перед красным в шкале погодных предупреждений. Он обозначает опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Коммунальные службы Москвы с утра чистили от снега дворы, тротуары и парковки, зоны подхода к остановкам общественного транспорта. Власти столицы призвали горожан не пользоваться личными автомобилями — за исключением машин, «обутых» в зимнюю резину. Из-за снегопада операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов, стоимость поездки на такси значительно выросла.

Синоптики ожидают возобновления снегопадов в ночь на понедельник: «Вся неделя будет не по сезону холодная».

Иван Тяжлов