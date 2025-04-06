The Sunday Times: яхты русских олигархов следят за флотом ее величества

Россия ведет слежку за британскими подлодками, направляет подводные беспилотные аппараты к коммуникационным кабелям и использует яхты олигархов для шпионажа. Об этом говорит в своем расследовании издание The Sunday Times, журналисты которого поговорили с бывшими министрами обороны Великобритании, военными и экспертами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DMITRY LOVETSKY / AP Фото: DMITRY LOVETSKY / AP

Как сообщает издание, у британского Министерства обороны есть данные о том, что для ведения подводной разведки использовались яхты, принадлежащие российским олигархам. Некоторые такие суда якобы оснащены «специальными люками в днище», через которые можно «незаметно спускать глубоководное разведывательное и водолазное оборудование». Тревожность британских моряков дошла до того, что в 2018 году британский десантный вертолетоносный корабль-док HMS Albion (на тот момент флагман Royal Navy) был вынужден экстренно покинуть порт Лимасола на Кипре, так как рядом с ним «пришвартовалась российская яхта». С нее, по мнению чинов Адмиралтейства Великобритании, велась слежка за вертолетоносцем. Издание не уточняет, что это была за яхта и кому именно она принадлежала.

Как уверяет The Sunday Times, у берегов Великобритании находили подводные датчики, которые, как полагает Минобороны, использовались Россией для слежки за атомными подлодками Vanguard с межконтинентальными баллистическими ракетами Trident-2 D5. Несколько устройств были найдены после того, как их вынесло на берег, другие засекли британские военные.

Возле проложенных по дну «критических важных» для Великобритании коммуникационных кабелей якобы неоднократно обнаруживали беспилотные аппараты. Поскольку рядом не было ни корабля-носителя, ни подводной лодки, военные сделали вывод, что эти аппараты преодолели «значительное расстояние». Минобороны Великобритании полагает, что беспилотники хотели повредить кабели.

Алена Миклашевская