«Если человек не любит людей — то он не может быть во власти»
Валентина Матвиенко на работе и в работе
7 апреля 1949 года родилась председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Политическую карьеру госпожа Матвиенко начала в 1972 году в Петроградском райкоме ВЛКСМ. В 1990-х работала послом на Мальте и в Греции, затем была вице-премьером РФ, полпредом президента в СЗФО, губернатором Санкт-Петербурга. В 2011-м стала спикером верхней палаты парламента. Яркие кадры ее трудовых будней — в фотогалерее «Ъ».
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