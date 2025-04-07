О подходе к работе госпожа Матвиенко рассказала в 2015 году «Московскому комсомольцу»: «И еще о человеческом лице власти. Я убеждена, что каждого чиновника необходимо тестировать не только на компетентность, но и на его личностные качества. Если человек не любит людей — то он не может быть во власти. Если он не отличается человечностью, то будь он хоть суперпрофессионал — пусть идет и занимается другими делами. И все же мы видим: пока еще во власти граждане нередко встречаются и с хамами, и с циниками, и с равнодушными, и с вымогателями. И это необходимо исправлять»

На фото: на XXV съезде Ассоциации российских банков, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото