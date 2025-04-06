В Москве найдены артефакты XVI–XVIII веков

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что команды археологов обнаружили объекты, датируемые XVI–XVIII веками. Как сообщил глава столицы в Telegram-канале, все находки будут переданы в Музейный фонд России в составе коллекций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Собянина Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Среди предметов — двусторонняя печатка-матрица конца XVI—начала XVII века, сделанная из цветного металла. С одной ее стороны изображен лев, с другой — воин. Артефакт был обнаружен у церкви Ильи Пророка Обыденного.

В районе Обыденских переулков специалисты обнаружили металлическую накладку XVII века с изображением льва, которую предположительно носили на поясе или на суме. Помимо этого на территории Чижевского подворья найден изразец XVIII века.

«Эти старинные предметы отражают частичку истории столицы, рассказывают о традициях целых поколений москвичей»,— написал господин Собянин. Он добавил, что за последние 14 лет столичные археологи обнаружили более 120 тыс. артефактов. За пять лет в Музейный фонд направили свыше 47 находок.