Подсолнечный удар

В Париже с 3 по 6 апреля проходит 27-я художественная ярмарка Art Paris, вернувшаяся под гигантскую стеклянную крышу Большого дворца — Гран-Пале. Среди 170 художественных галерей из 25 стран и российская Alina Pinsky Gallery. В живописном лабиринте блуждал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В просторах Гран-Пале ярмарка расположилась на широкую ногу

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ В просторах Гран-Пале ярмарка расположилась на широкую ногу

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Art Paris — крепкая ярмарка. В 2020 году, когда вирус перезаражал все выставки, она не поддалась. После отмены гигантов — лондонского Frieze, Biennale Paris, «Арт-Базеля», аварийного закрытия брюссельской BRAFA и капитуляции парижской FIAC — она оказалась тогда единственной, состоявшейся вживую. Председатель оргкомитета Гийом Пьенс воспользовался паузой в карантинах, и его храбрость до сих пор вспоминают добрым словом.

Теперь ярмарка празднует окончание нового «карантина» — многолетней реконструкции прекрасного Гран-Пале — Большого дворца, два века служившего рамой для главных художественных событий. Дворец возрожден к Олимпийским играм, а теперь снова принимает одну за другой выставки, которые во многом были ему обязаны своими славой и эффектностью.

Art Paris собрал 170 участников из 25 стран, из которых 60% — французские. Американцев почти нет — они сейчас заняты своими внутренними проблемами, зато много европейцев. Есть и российская Alina Pinsky Gallery, показывающая работы российско-французского скульптора Игоря Шелковского, чья выставка недавно закончилась в московском Мультимедиа Арт Музее.

В этом году храбрость понадобилась ярмарке, чтобы попытаться изменить пейзаж современного искусства, демонстративно вернувшись к живописи. Долгие годы живопись казалась старомодной, вторичной, неинтересной по сравнению с инсталляциями, цифровым искусством, видео. Реабилитация была поручена куратору выставки Амели Адамо и директору музея в Монпелье Montpellier Contemporain (MoCo) Нюме Амбурсену, который посвятил этой тенденции в 2023 году выставку «Immortelle. Взгляд на фигуративную живопись во Франции».

Почему фигуративная живопись Immortelle, то есть бессмертна, и возвращается на выставки? Специальный раздел Immortelle напоминает, что холст плюс масло остаются на протяжении веков одними из главных художественных средств. Кураторы хотели показать устойчивость фигуративной живописной практики во Франции на фоне господства глобализированного «международного» искусства, ориентированного на инсталляцию, абстракцию и новые медиа. Стеклянная крыша Гран-Пале, самая большая оранжерея Франции, выглядит как витраж гигантской мастерской живописца — точнее, сразу тысячи художников, участвующих в 27-й Art Paris. Сколько ни гнали живопись в дверь, она возвращается в окно.

Обращение к «старой доброй» живописи не выглядит капитуляцией перед тупостью публики, не догоняющей современное искусство.

Независимо от техники вкус к провокации авторам не изменяет — достаточно взглянуть на работы Робера Комбаса на стенде Strouk Gallery, превращающего национальную героиню Жозефину Бейкер в героиню панк-комикса. Еще острее парадоксы в подборке «Запретная зона» швейцарского художника и куратора Симона Ламуньера. Он отобрал 18 произведений в галереях—участницах нынешней ярмарки. Среди художников — классик германского антифашистского искусства Курт Швиттерс (1887–1948) с одним из своих коллажей-«мерцбау» 1937 года (Galerie Zlotowski). Работа из серии «Беженцы» принадлежит хорошо нам знакомой современной украинской художнице Жанне Кадыровой (Galleria Continua): в своей живописи она фотореалистично воспроизводит интерьеры разрушенных бомбами школ и детских садов. Акварель знаменитой американки Кики Смит (Galerie Lelong) изображает бегущих через реку крыс, спасающихся от неизвестной беды и помогающих друг другу. Жуана Вашконселуш родилась в Париже в 1971 году в семье португальских эмигрантов. После революции она уехала в Лиссабон, где работает и сейчас, но привозит свои работы во Францию. На этот раз — гору оп-артистских подушечек на стенде галереи Gowen.

Чтобы избежать любых упреков в старомодности, к участию приглашена «молодежь», также верная живописи. Это 25 галерей, существующих менее десяти лет, из которых 17 участвуют в ярмарке впервые. Им выделено место на балконах над главным залом — пожалуй, одно из лучших, с перспективой. Они смотрят сверху на кварталы фанерных загородок, занятых важными и более известными сейчас галереями, и надеются либо спуститься в нынешнюю «золотую долину» Art Paris, либо взлететь еще выше, на вершины «Арт-Базеля» или Frieze.

На нынешней Art Paris, конечно, не хватает ярких художественных анекдотов, крупных инсталляций, которые так привлекали на FIAC. Требуется серьезная работа, чтобы хотя бы заглянуть в сотни «коммунальных комнат», отведенных галереям. В каждой пытаются представить своих авторов, донести свою мысль, но при этом не испугать зрителей. Все понимают: это ярмарка, а не музей. Стоимость стенда, доходящая до €80 тыс., не позволяет устраивать некоммерческие акции — в идеале все показанное должно быть продано. Что придает экспозиции не столько равномерность, сколько некоторую монотонность — над перегородками галерей не возвышаются даже скульптуры, будто их специально выравняли под одну гребенку. Огромные оранжевые сапоги в два человеческих роста на стенде швейцарской галереи Lange + Pult тут явное исключение. Они как будто принадлежат какому-то художественному гиганту с головой под куполом Гран-Пале. Гигант заскучал и ушел похулиганить, но, может быть, вернется на следующую Art Paris.

Алексей Тарханов