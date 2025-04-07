Овсянка, мисс

В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» стартовал сериал «Шерлок и дочь» — очередная вольная фантазия на тему произведений Артура Конан Дойля. Как понятно из названия, здесь знаменитый сыщик, к своему и зрителей удивлению, обзаводится дочерью, и распутывать загадки они теперь будут вместе. Несмотря на отступления от канона, новая экранизация получилась вполне по-викториански уютной, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Придумав великому сыщику новые приключения, создатели сериала все-таки поместили их в успокоительный викторианский уют

Фото: Albion Television Придумав великому сыщику новые приключения, создатели сериала все-таки поместили их в успокоительный викторианский уют

Фото: Albion Television

Экранизации романов и рассказов о Шерлоке Холмсе, следующие не только духу, но и букве произведения, давно канули в прошлое. Впрочем, и в ХХ веке кинематографисты позволяли себе вольности в обращении с первоисточником — вспомнить хоть всенародно любимые фильмы Игоря Масленникова с их «овсянка, сэр!». Картины эти переносили на экран скорее некую коллективную грезу о небесной Англии, чем тексты Конан Дойля, и не только потому, что Лондон приходилось снимать в Риге,— сказочная интонация закладывалась в них авторами изначально.

В текущем же столетии создатели фильмов и сериалов пустились во все тяжкие. В дилогии Гая Ритчи (2009, 2011) Шерлок Холмс зверски боксировал и переодевался в женскую одежду, а с доктором Ватсоном они препирались, как старая семейная пара. В сериале с Бенедиктом Камбербэтчем (2010–2017) действие переносилось в современный Лондон, а несравненный мастер дедукции подчас щеголял в одной простыне. В «Элементарно» (2012–2019) он и вовсе перемещался в современный же Нью-Йорк, где расследовал преступления с помощью доктора Джоан Ватсон. В фильмах «Нетфликса» про Энолу Холмс (2020, 2022) главной героиней стала шустрая младшая сестра сыщика, придуманная американской писательницей Нэнси Спрингер. А в этом году Гай Ритчи снова вернется к переосмысленному вдоль и поперек герою в сериале «Молодой Шерлок», где юный Холмс будет делать только первые шаги на почве борьбы с преступностью параллельно с учебой в Оксфорде.

На этом фоне «Шерлок и дочь», стартовавшие на «Амедиатеке» на две недели раньше западных стримингов, выглядят даже довольно канонично. События развиваются в Лондоне 90-х годов XIX века (его «роль» сыграл Дублин), костюмы и декорации в целом соответствуют эпохе, для того чтобы обозначить конкретное место действия, авторы используют милый старомодный прием, разворачивая на экране старинную карту.

Шерлок Холмс (Дэвид Тьюлис) — угрюмый старый холостяк, настаивающий, чтобы яйца ему на завтрак варились ровно 4 минуты 12 секунд, а тосты были толщиной ровно в три четверти дюйма.

Он, как и полагается, различает 17 видов табака по запаху, определяет происхождение посетителей по одежде, рисунок преступления — по глубине следов злоумышленника, а выходя в город, использует различные костюмы и парики для маскировки.

Чтобы оживить этот знакомый антураж, в Лондон прибывает на пароходе из Америки юная Амелия Рохас (Блю Хант), дочь коренной американки, сильной и независимой женщины, которая вырастила ее в одиночку и погибла при странных обстоятельствах. В посмертной записке она сообщила, что настоящим отцом Амелии является не кто иной, как Шерлок Холмс, истории о расследованиях которого мама рассказывала дочке перед сном. Девушка намерена воссоединиться с блудным папашей и попросить его помощи в расследовании смерти матери.

В итоге она сама становится помощницей Холмса, настроенного как никогда мизантропски. Ведь буквально накануне неизвестные похитили доктора Ватсона и миссис Хадсон и теперь угрожают их убить, если Шерлок не будет исполнять их злодейскую волю. Руки его связаны, и тут как раз пригождается молодая американка: свое отцовство Холмс отрицает категорически, но по достоинству оценивает ее бойкий ум, энергичность и явные способности к дедукции.

Разгадку родства Шерлока и Амелии авторы, судя по всему, приберегли на финал сезона, но и до того им найдется чем порадовать любителей спокойных детективов в классических традициях (за исключением разве что самых упорных пуристов). Тут будут и несложные загадки, и Мориарти, и отчаянно тугодумная полиция, и даже — если Амелия научится готовить по указаниям своего вероятного папы — «овсянка, сэр».

Юлия Шагельман