Новый автобусный маршрут соединит Ташкент и Краснодар с 8 апреля
Регулярное автобусное сообщение между Ташкентом и Краснодаром запустят с 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании Uzautotrans Service.
Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара
Рейсы по маршруту «Ташкент — Краснодар» будут отправляться дважды в неделю по вторникам и пятницам с центрального автовокзала узбекской столицы. Перевозки пассажиров обеспечат автобусы марки Yutong. Отправление запланировано на 20:00 по местному времени. Стоимость билета в одну сторону составит 900 тыс. сумов (около 6 тыс. руб).
Как отметили в пресс-службе компании, особую значимость новое сообщение приобретает на фоне временных ограничений работы аэропорта Краснодара, введенных для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов и пассажиров.
За подробной информацией о графике движения автобусов и условиях бронирования билетов пассажирам рекомендуется обращаться в справочную службу центрального автовокзала Ташкента.
Ожидается, что новый маршрут будет пользоваться спросом среди граждан и поспособствует укреплению транспортных связей между Узбекистаном и Россией.