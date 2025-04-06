Новый автобусный маршрут соединит Ташкент и Краснодар с 8 апреля

Регулярное автобусное сообщение между Ташкентом и Краснодаром запустят с 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании Uzautotrans Service.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Рейсы по маршруту «Ташкент — Краснодар» будут отправляться дважды в неделю по вторникам и пятницам с центрального автовокзала узбекской столицы. Перевозки пассажиров обеспечат автобусы марки Yutong. Отправление запланировано на 20:00 по местному времени. Стоимость билета в одну сторону составит 900 тыс. сумов (около 6 тыс. руб).

Как отметили в пресс-службе компании, особую значимость новое сообщение приобретает на фоне временных ограничений работы аэропорта Краснодара, введенных для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов и пассажиров.

За подробной информацией о графике движения автобусов и условиях бронирования билетов пассажирам рекомендуется обращаться в справочную службу центрального автовокзала Ташкента.

Ожидается, что новый маршрут будет пользоваться спросом среди граждан и поспособствует укреплению транспортных связей между Узбекистаном и Россией.

Нурий Бзасежев