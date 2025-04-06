Арендатор парка Горького сократил годовую прибыль на 90,5%

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького», арендующее парк Горького в Перми, обнародовало финансовые итоги деятельности за 2024 год. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в минувшем году составила 413,7 млн руб., что на 1,6% больше показателя 2023 года (407,2 млн руб.). Чистая прибыль компании сократилась до 3,3 млн руб.— это на 90,5% меньше год к году. Отметим, что в 2023 году компания получила 35,4 млн руб. прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В «Центральном парке развлечений им. Горького» сокращение прибыли объяснили двумя факторами, одним из которых стала холодная погода в мае прошлого года. «Выручка и прибыль компании сильно зависят от погодных условий, и в связи с плохой погодой могут меняться в пределах 30% от года к году. Если в этом году погодная ситуация будет удовлетворительная, то, скорее всего, потери прошлого года будут компенсированы»,— заметили в организации. Кроме того, для удержания высококвалифицированных рабочих, в связи с кадровым дефицитом, в парке им. Горького в прошлом году на 30% подняли зарплату сотрудникам. Это тоже повлияло на сокращение прибыли.

Снижение прибыли в ЦПР назвали «рабочей, объективной ситуацией». «Предприятие показало прибыль — это значит, оно выполнило все возложенные на него обязательства как в фонде заработной платы, так и в налоговой части, обслуживании кредитов»,— подчеркнули в парке им. Горького.

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» арендует территорию парка им. Горького в центре Перми и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Уставный капитал компании составляет 2,3 млн руб. За пермским бизнесменом Рашидом Габдуллиным числится 76% долей в обществе, остальные 24% — за департаментом имущественных отношений города. Сейчас ЦПР находится в длительных судебных тяжбах с властями Перми, которые требуют признать самостроями и снести шесть объектов в парке (туалеты, гараж, летние кафе и демонтированный аттракцион). Мэрия также оспаривает право собственности ЦПР на театр эстрады и проходную будку.