По итогам 2024 года валовой сбор зерновых культур в Республике Марий Эл снизился на 16%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл валовый сбор зерна в 2024 году снизился на 16%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Марий Эл валовый сбор зерна в 2024 году снизился на 16%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Валовый сбор зерновых культур составил 283 тыс. тонн, что на 54 тыс. тонн ниже результатов 2023 года (337 тыс. тонн зерна).

Основной причиной снижения урожайности стали неблагоприятные погодные условия, в том числе продолжительная почвенная засуха и периоды возвратных холодов.

По итогам 2025 года сельхозпроизводители республики планируют реализовать продукции на 65 млрд руб. В прошлом году этот показатель составил 64 млрд руб.

Влас Северин