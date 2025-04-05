Сельхозпроизводители Республики Марий Эл по итогам текущего года намерены реализовать продукцию на сумму более 65 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аграрии Марий Эл планируют реализовать продукцию на 65 млрд рублей в 2024 году

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Аграрии Марий Эл планируют реализовать продукцию на 65 млрд рублей в 2024 году

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В 2024 году объем реализации сельхозпродукции в республике составил 64 млрд руб. АПК Марий Эл обеспечивает почти 17% валового регионального продукта. Всего в прошлом году аграрии получили 1,4 млрд руб. государственной поддержки, включая 135 млн руб. из регионального бюджета на приобретение техники.

Юрий Зайцев отметил, что республика занимает второе место в Поволжье и восьмое в России по объемам производства мяса птицы, лидирует в Приволжье и входит в пятерку лучших регионов страны по урожайности овощей, а также занимает 16-ю позицию в общероссийском рейтинге по надоям молока.

Влас Северин