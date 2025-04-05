«Стройпанелькомплект» получил разрешение на возведение жилья в микрорайоне КамГЭС

Структура «Стройпанелькомплекта» получила разрешение на строительство жилого комплекса «Видный» в микрорайоне Камгэс в Перми. Согласно Единой информационной системе жилищного строительства, комплекс возводится на ул. Кавказской, 13 — этот участок «Стройпанелькомплект» ранее приобрел у другого девелопера — «Австром». С одной стороны от территории протекает река Амбарка, с другой находится здание Орджоникидзевского райсуда (ул. Кавказская, 11).

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Единое общее разрешение предусматривает три этапа строительства комплекса, каждый из которых рассчитан на общую площадь 14,1 тыс. кв. м, 11,2 тыс. кв. м и 5,9 тыс. кв. м (всего 31,3 тыс. кв. м). Жилые дома будут девятиэтажными, их введут в эксплуатацию поэтапно: в IV квартале 2027 года, II и IV кварталах 2028 года. Суммарно ЖК «Видный», который будет относиться к комфорт-классу, рассчитан на 485 квартир. На сайте «Стройпанелькомплекта» указано, что первый корпус комплекса построен на 7%.

Изначально земельный участок в Орджоникидзевском районе Перми площадью 1,7 га планировал застроить «Австром». В 2023 году стало известно, что контроль над ним получил «Стройпанелькомплект». Компания обратилась в комиссию по землепользованию и застройке, предложив повысить предельную высотность строительства на ул. Кавказской с шести до восьми этажей. Предложение заявителя удовлетворили.