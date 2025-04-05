Пермский департамент подал иск к умершему предпринимателю

Департамент земельных отношений Перми обратился с иском к ИП Гургену Талаляну. Как отмечается в материалах дела, ДЗО требует от ответчика устранить нарушения земельного законодательства. Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», господин Талалян был зарегистрирован в качестве ИП первоначально в 1996 году и вел деятельность, связанную со строительством жилых и нежилых зданий. Действие ИП было прекращено 4 октября 2024 года в связи со смертью предпринимателя. Иск к производству не был принят судом, поскольку департамент не приложил к иску доказательства направления ответчику копии искового заявления. В департаменте сообщили, что подали иск, поскольку на земельном участке с видом разрешенного использования «ИЖС» ответчик разместил торговые объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ