Авиакомпания «ЮВТ-Аэро» подтвердила открытие рейса до Ташкента

Авиакомпания «ЮВТ-Аэро» запускает с 12 мая полеты из Перми в Ташкент, свидетельствует расписание аэропорта «Пермь». Полетная программа рассчитана до 25 августа с частотой полетов один раз в неделю (по понедельникам). Тип самолета - Bombardier. Время в полете – 3 часа 20 минут. На сайте перевозчика билет в одну сторону продается немногим более чем за 13 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Ранее гендиректор «ЮВТ-Аэро» Петр Трубаев пояснял «Ъ-Прикамье», что рейс Пермь-Ташкент будет коммерческий, несубсидируемый, регулярный. Ожидается, что рейс до Ташкента будет ориентироваться как на туристов, так и на мигрирующих граждан Узбекистана.

В ноябре прошлого года «ЮВТ-Аэро» получило разрешение Росавиации на выполнение рейсов в Ташкент три раза в неделю. Сейчас «Узбекские авиалинии» раз в неделю по воскресеньям выполняет рейсы из Перми в Наманган.