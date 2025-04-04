Прививка убивает желание кашлять

Роспотребнадзор обнародовал данные, согласно которым за последние 28 лет заболеваемость гриппом снизилась в 42 раза: с 5 тыс. до 120 на 100 тыс. населения. Охват иммунизацией при этом вырос почти в 17 раз. Минздрав ранее отчитывался об успешном применении в прошедшем сезоне новых вакцин для лиц старшего возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кампания прививок против гриппа обычно начинается в России в сентябре

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Кампания прививок против гриппа обычно начинается в России в сентябре

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 1997 году лишь 4,9 млн россиян делали прививку от гриппа, а к 2024 году число ежегодно вакцинирующихся увеличилось в 16,9 раза — до 82,8 млн. Статистику обнародовал Роспотребнадзор 4 апреля.

Постепенное увеличение охвата прививками привело к тому, что заболеваемость гриппом за прошедшие 28 лет снизилась в 42 раза: с 5 тыс. до 120 человек на 100 тыс. населения.

В ведомстве напомнили, что вакцинация против гриппа является одной из самых эффективных мер борьбы с инфекцией, помогая уменьшить тяжесть заболевания и не допустить серьезных осложнений, летального исхода.

По данным Роспотребнадзора, на 1 апреля заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю сократилась на 16,7% (до 849 тыс. новых случаев), COVID-19 — на 18,3% (до 2,5 тыс. случаев). Среди респираторных вирусов больше половины случаев относятся к вирусам гриппа, самыми активными из них остаются B и A (H1N1), среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы (вызывают инфекции дыхательных путей).

В конце марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подвел итоги сезона гриппа и ОРВИ (осень—зима 2024–2025 годов). «Этот сезон прошел значительно легче, чем предыдущий»,— заявил министр, связав успех с эффектом от вакцинации. Он подчеркнул, что были использованы новые вакцины для лиц старшего возраста. Кроме того, в конце 2024 года активно шла вакцинация не только против гриппа, но и против пневмококка, что позволило добиться практически 20-процентного снижения (по сравнению с предыдущим годом) смертности лиц старшего возраста. Господин Мурашко отметил, что в сезон подъема гриппа было несколько летальных исходов, но все они были среди граждан, которые не вакцинировались.

По данным Роспотребнадзора, более 97% заболевших в эпидсезон прививок не делают.

Ежегодная вакцинация — ключевой инструмент профилактики гриппа, подтверждает терапевт «СберЗдоровья» Светлана Немова — эта мера особенно важна для групп высокого риска: детей до 5 лет, людей старше 65 лет, беременных, учителей, медицинских и социальных работников, а также пациентов с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, астмой, ишемической болезнью сердца и т. д.).

Согласно данным «СберЗдоровья», за последние девять лет наблюдались колебания в количестве записей на вакцинацию от гриппа. Самый низкий показатель приходится на 2017 год, а самые высокие — на 2020 и 2023 годы. Так, в 2020 году в сравнении с 2019 годом количество записей на вакцинацию выросло в 2,5 раза, а в 2023 году (по сравнению с 2022-м) — почти вдвое. Инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков, ранее комментируя “Ъ” ситуацию с заболеваемостью, подчеркивал: россияне традиционно не любят прививаться от гриппа — именно это приводит к вспышкам вирусов гриппа типа А и В.

Наталья Костарнова