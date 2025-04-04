Догнать и дозабрать

Ростовский суд вернется к рассмотрению иска на 1,3 млрд руб. к экс-бенефициару ранее работавшего на юге России ГК «Покровский» Олегу Чебанову. Его активы полтора года назад были изъяты по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Требования к бывшему собственнику бизнеса связаны с якобы нанесенным им вредом на эту сумму одному из бывших предприятий холдинга — Торговому дома «ВЭЛАН». Эксперты пока не видят перспектив взыскания этих убытков за пределами сроков исковой давности, а также при отсутствующем в стране и находящемся в розыске должнике. Но они не исключают и формирования новой судебной практики в нынешних условиях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области (АС РО) принял решение о необходимости пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам иск, поданный к экс-бенефициару ГК «Покровский» Олегу Чебанову, о взыскании с него убытков в размере 1,3 млрд руб. в связи с его деятельностью по управлению входящим в структуру агроконцерна Торговым домом «Взрывозащищенные электрические аппараты низковольтные» («ВЭЛАН»). Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Этот иск был предъявлен господину Чебанову еще в 2022 году, в период развития корпоративного конфликта между ним и его партнером — бывшим сотрудником аппарата полпредства в ЮФО Андреем Коровайко, обличенным в нарушении антикоррупционного законодательства. Процесс инициировала сторона господина Коровайко. При первоначальном рассмотрении дела удовлетворении требований к господину Чебанову было отказано ввиду недоказанности недобросовестности его действий. Однако после вскрытия схемы «отмывания» коррупционных доходов через структуры агрохолдинга и изъятия в доход государства всего бизнеса новый собственник одного из изъятых активов добился решения о пересмотре иска по вновь открывшимся обстоятельствам.

ГК «Покровский» — агроконцерн, работавший преимущественно на Кубани и Дону, а также в некоторых других регионах юга России. В него входили более 100 организаций. Стоимость активов агрохолжинга превышала 500 млрд руб. Лично на бенефициаров холдинга записано большое количество недвижимости, в настоящий момент власти пытаются изъять у них более 600 объектов.

В октябре 2023 года Лабинский райсуд в Краснодарском крае, по иску Генпрокуратуры, забрал в пользу казны доли и акции компаний, входящих в холдинг. Основанием для взыскания стали действия главного бенефициара концерна Андрея Коровайко, который, как установили суды, в период работы в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (2001–2004 годы) вопреки запретам антикоррупционного законодательства вел предпринимательскую деятельность. Бывшие собственники концерна ранее безуспешно пытались обжаловать изъятие их активов за пределами сроков исковой давности в Конституционном суде. Сейчас они пытаются добиться его пересмотра в Верховном суде.

В материалах «реанимированного» дела говорится: торговый дом считает, что его бывший гендиректор Олег Чебанов реализовал схему уклонения от уплаты налога на прибыль организации на сумму свыше 262 млн руб., путем создания фиктивного документооборота на общую сумму 1,3 млрд рублей. Согласно материалам уголовного дела, в целях уменьшения налогооблагаемой базы за счет фиктивных расходов господин Чебанов организовал заключение фиктивных договоров оказания услуг по поиску покупателей и реализации продукции, а также документооборот по фиктивным взаимоотношениям с подконтрольными, аффилированными коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, находящимися на упрощенной системе налогообложения. «Сумма денежных средств по договорам, заключенным лишь для вида, с целью создания видимости реальности правоотношений между торговым домом и контрагентами, составляет 1,3 млрд рублей», — говорится в материалах дела.

При этом торговый дом ссылается на решение суда, вынесенное по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, которым установлено, что ТД «ВЭЛАН», входивший в состав концерна «Покровский», «участвовал в легализации полученных Коровайко и Чебановым коррупционных доходов», сделки, заключавшиеся Олегом Чебановым в рамках деятельности концерна, «противоречат основам нравственности и правопорядка».

Рассмотрев заявление ТД «ВЭЛАН», АС РО отменить ранее вынесенное «отказное» решение и приступил к пересмотру дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Заседание по этому делу назначено на 28 апреля.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», после изъятия в пользу РФ всего пакета акций АО «ВЭЛАН» в ноябре 2023 года в декабре этого же года они перешли ООО «Мегатэк», принадлежащий ООО «БФ Прямые инвестиции». В ЕГРЮЛ его собственники не раскрываются, но ранее СМИ связывали эту компанию со структурами ВТБ.

По информации СМИ, Андрей Коровайко и Олег Чебанов сейчас находятся в розыске в связи с расследованием дела об организации преступного сообщества.

Партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» адвокат Артем Яблоков считает, что вероятность взыскания данных убытков с Олега Чебанова зависит от того, как суд будет формировать в реальном времени практику правоприменения.

«Считаю, что перспектива взыскания практически отсутствует ввиду двух обстоятельств: отсутствия непосредственно “должника” и отсутствия правового механизма для взыскания за сроками давности компенсации причиненного ущерба», — отмечает юрист.

При этом он уточняет: если к требованию о «возврате» имущества по антикоррупционным искам давность не применятся, то правовых оснований для ее применения к требованиям о возмещении ущерба нет.

«Если же идти через уголовное дело, то в нынешних геополитических условиях надеяться на то, что разыскиваемый будет выдан каждым государством, не приходится. В случае отсутствия лица в пределах России взыскивать причиненный экономическим преступлением ущерб крайне трудно (особенно по прошествии стольких лет), так как фактически остается только выход искать «держателей активов», но нужно будет еще доказать, что они причастны к действиям фигуранта либо снова просуживать задолженность перед государством. Это пока, как мне видится, юридически нереализуемо. Впрочем, сегодня мы не застрахованы от формирования новой судебной практики», — добавляет адвокат.

По словам руководителя приоритетных проектов Enforce Law Company Данила Ананьина, учитывая, что суд уже отменил ранее вынесенное решение по экстраординарным основаниям, с наибольшей долей вероятности, иск будет удовлетворен.

«Возможность реального получения активов зависит от того, какие активы остались у Олега Чебанова в РФ в дружественных юрисдикциях, с которыми Россия осуществляется взаимодействие в рамках исполнения судебных актов», – объясняет эксперт.

При этом он также отмечает, что с учетом специфики оснований, по которым предъявляются требования, речь может идти о последующих исках к номинальным держателям активов.

Михаил Волкодав