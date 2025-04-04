Житель Уфы предстанет перед судом за мошенничество с займами на 86 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении Ирека Сайфутдинова.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигуранту дела инкриминируется мошенничество (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконное предпринимательство (ч. 1 ст. 171 УК РФ) и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2010 года по февраль 2024 года обвиняемый, являясь фактическим руководителем ООО «ИРСАкредит», «Уфимский кредит», «Сайфутдинов финанс» и других коммерческих организаций, выдавал займы без специального разрешения.

«Обвиняемый путем обмана заключал с гражданами договоры купли-продажи, займов под залог принадлежащих им жилых помещений на обременительных и заведомо невыполнимых условиях, обещая после погашения задолженности вернуть права на объекты недвижимости. При этом в некоторых случаях процентная ставка составляла более 100% годовых»,— сообщается в пресс-релизе надзорного ведомства.

Полученное таким образом имущество он оформил на себя и своих родственников, а также реализовал третьим лицам, отметили в ведомстве.

Пострадавшими по уголовному делу проходят 38 человек.

В 12 случаях на сделки по отчуждению недвижимости на общую сумму около 110 млн руб. был наложен арест, добавили в прокуратуре.

Наталья Балыкова