«Северсталь» устала

В play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги определился еще один участник второго раунда. «Спартак», уступая «Северстали» по ходу пятого матча 0:2, выдал роскошный второй период и забросил пять шайб подряд. Красно-белые выиграли 5:2, закрыв серию со счетом 4:1. Минское «Динамо» повело 3:2 в противостоянии с ЦСКА после того, как разгромило его 7:0. «Автомобилист», одолев «Ак Барс» — 2:0, также оказался в одном шаге от выхода в четвертьфинал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак» — «Северсталь», 3 апреля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак» — «Северсталь», 3 апреля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Несмотря на то, что «Спартак» считался небольшим фаворитом в серии с «Северсталью», было бы удивительно, если бы она закончилась всего в четырех матчах. Череповчане и в проигранных встречах смотрелись не хуже, а местами даже лучше, поэтому логично, что они наконец-то добыли первую победу и продлили свое выступление в play-off. Причем команда Андрея Козырева продемонстрировала живучесть даже в отсутствие целой группы ведущих хоккеистов, а с потерей Кирилла Пилипенко у нее, по сути, распалась и ударная тройка. Но ответственность за результат взяли на себя другие, а Илья Иванцов и Александр Скоренов из четвертого звена набрали в предыдущей встрече по три очка.

И все-таки «Северсталь» по-прежнему находилась в очень сложном положении. Да и «Спартак» как будто бы не хотел финишировать в Череповце, предпочтя разделить успех со своими болельщиками.

Дома у красно-белых действительно всегда праздничная атмосфера, нередко вдохновляющая их на красочные ледовые шоу и даже на спортивные подвиги. А то, что им придется нелегко, стало ясно после того, как Николай Чебыкин уже в дебюте открыл счет, убежав один на один с голкипером москвичей Артемом Загидулиным и технично разобравшись с ним на ложном замахе. Вскоре на долю хозяев выпало еще одно испытание, когда их нападающему Михаилу Мальцеву выписали пятиминутный штраф. Спартаковские спецбригады меньшинства и Загидулин отбились, а в одном из эпизодов им помогла перекладина, но нужно было уже что-то придумывать и в нападении, а инициативой безраздельно владели гости, которые и в равных составах уверенно чувствовали себя в чужой зоне. От более крупных неприятностей «Спартак» уберег Загидулин. Если бы не он, «Северсталь» могла еще в первом периоде обеспечить себе комфортный перевес.

Впрочем, череповчане пробили Загидулина на старте второй двадцатиминутки, когда защитник Тимофей Давыдов метко бросил от синей линии. Но и красно-белым было не впервой в этой серии отыгрываться с 0:2. Капитан команды Андрей Миронов дальним броском с рикошетом от соперника сократил разницу в большинстве, а когда «сталевары» тут же снова нарушили правила, Иван Морозов наказал их и второй раз подряд. Здесь уже хозяева поймали кураж и через несколько секунд организовали третий гол усилиями четвертого звена, когда Сергей Лукьянцев в контратаке с Данилом Пивчулиным добил шайбу, отскочившую от щитка вратаря Александра Самойлова. Хозяева перевернули матч практически за одну минуту. А потом у них выстрелил в «девятку» даже защитник Никита Ефремов, чья клюшка не стреляла с прошлого сезона, когда он еще выступал за «Сибирь». Причем Козырев перед этим брал тайм-аут, чтобы хоть как-то привести своих подопечных в чувство. Ближе к концу второго отрезка они и впрямь начали подавать признаки жизни, но Мальцев после сокрушительного силового приема Адама Ружички и тонкой передачи на пятак Андрея Локтионова загнал в сетку пятую шайбу.

Вернуть интригу в такую игру уже было очень трудно. «Северсталь» и не вернулась. Москвичи сковали ее высоким агрессивным прессингом, да и когда она с боями доезжала до ворот, то натыкалась на жесткий прием или на непробиваемого Загидулина. Скорее еще забить могли красно-белые, но им хватило для красивого выхода в следующий раунд Кубка Гагарина и забойного второго периода. «Спартак» победил 5:2 в матче и 4:1 в серии, завоевав путевку в четвертьфинал вслед за «Локомотивом», который накануне решил все вопросы с «Торпедо».

Серия минского «Динамо» и ЦСКА вернулась в столицу Белоруссии при ничейном результате 2:2, хотя в Москву «зубры» отправлялись с преимуществом 2:0.

На своем льду армейцы сыграли в стиле «отступать некуда» и увидели свет в конце тоннеля — в том числе во многом благодаря голкиперу Ивану Просветову, который в двух домашних встречах показал почти 97% и 98% отраженных бросков. Но в Минске они сразу попали под каток. Три гола в исполнении Егора Борикова, оформившего дубль, и Сэма Энаса вынудили главного тренера гостей Илью Воробьева менять Просветова уже на 12-й минуте. Однако динамовцы успели забить в первом периоде и резервному вратарю Павлу Хомченко, которого размочил Роберт Хэмилтон, а во втором ему накинули еще три шайбы. Второй дубль в матче сделал Роман Горбунов. Кроме того, 36-летний ветеран белорусского хоккея Андрей Стась порадовал родные трибуны. А вот голкипер минчан Василий Демченко сохранил свои ворота на замке. Раскатав ЦСКА 7:0, «Динамо» вновь повело в серии — 3:2.

В противостоянии «Автомобилиста» и «Ак Барса» также было равенство 2:2. В Екатеринбург команды перебрались после того, как в Казани уральцам учинили форменный разгром — 7:2. Тогда они быстро рассыпались, пропустив четыре гола уже к 11-й минуте, но дома позволить себе такой провал, конечно, не могли. Сейчас подопечные Николая Заварухина гораздо строже действовали в обороне и выиграли первый период 1:0. Защитник Ник Эберт поддержал атаку с ходу и нанес точный бросок с ползоны. У казанцев за резким всплеском результативности, видимо, последовал определенный эмоциональный спад, а хозяева забрали и вторую двадцатиминутку, на исходе которой отличился Стефан Да Коста, разыгравший классную стеночку со Степаном Хрипуновым. В заключительном отрезке встречи екатеринбуржцы уже полностью сосредоточились на защите своих ворот и одержали сухую победу 2:0. «Автомобилист» вышел вперед в серии 3:2.

Александр Ильин