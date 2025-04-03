Мексика приветствует решение США не повышать тарифы на местные товары

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум приветствовала решение администрации президента США не вводить дополнительные пошлины в отношении страны. Она добавила, что избежать повышения тарифов получилось благодаря ее хорошим отношениям с Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters

«Я думаю, что все это связано с хорошими отношениями, которые мы построили между правительствами Мексики и США, основанными на уважении нашего суверенитета, сотрудничестве и координации»,— сказала Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции (цитата по KFOX14).

Вечером 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10% до 50% на товары из 185 стран. В отношении России тарифы введены не были. Размер пошлин на товары из Мексики сохранены на установленном 4 марта уровне в 25%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Торговля между правилами и понятиями».