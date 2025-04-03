Лавров анонсировал открытие посольства РФ в Нигере в 2025 году

Посольство России в Нигере возобновит работу в 2025 году, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. На данный момент ближайшее российское диппредставительство находится в Мали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В самое ближайшее время мы с вашей помощью завершим все организационные работы по возвращению нашего посольства. Совершенно точно сделаем это в 2025 году»,— сообщил господин Лавров на встрече с министром иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре.

В октябре прошлого года глава консульского департамента МИДа Алексей Климов рассказал, что российские власти разрабатывают возможность расширения дипломатического присутствия РФ в странах Африки. По его словам, в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане в составе посольств будут функционировать и консульские отделы.

СССР и Нигер установили дипломатические отношения в 1972 году. В 1992 году деятельность российского посольства в Ниамее прекратили. Через три года было закрыто посольство Нигера в Москве. На сайте МИД России сказано, что диппредставительство приостановило работу и по финансовым соображениям — его функции выполняет посольство Нигера в Берлине.